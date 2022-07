Tamara Báez se hartó de los memes sobre su aspecto físico

domingo, 24 de julio de 2022 00:00

L- Gante es el artista del momento, en cuestión de horas sus temas llegan a las millones de reproducciones, sin dudas el artista logró muchas cosas a su corta edad. El joven esta en pareja con Tamara Báez, quien después de varios rumores de separación, ellos mismo mostraron que todo fue mentira y su vínculo se encuentra más afianzado que nunca.

Tal es así, que hace unos días el músico le regaló un lujoso auto, para que la joven pudiera movilizarse por si solo, junto a su hija Jamaica. Tamara es muy presente en las redes sociales y en cada una de las historias comparte sus actividades diarias, también expone la situación que vive a diario con los denominados "haters".

“¿No se cansan de hacer el mismo meme de Tamara Báez con plata, Tamara Báez sin plata?”, se preguntó reflexiva.

“Tenía 14 años, era una nena, me fui a hacer el documento a las 4 de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque sigo siendo de barrio. Tenía flequillo, me sentía turrita ¿Y? ¿Qué problema hay?”, señaló, orgullosa de su pasado. “Era la moda, rodete y flequi”, agregó.

“No entiendo por qué se ponen contentos cuando me comentan cosas feas. Andá a laburar amigo, medicate, ponete bien ready y sacate fotos lindas. Que no les moleste la felicidad del otro, porque es re triste”, señaló. Y se despidió con una mención a la beba. “Miren mi hija como me ama. Una super mamá soy. Si quieren hablar mal de alguien busquen a alguien que haga el mal de verdad”, cerró.