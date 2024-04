Escándalo en Gran Hermano: Arturo quiso morder a un jugador y se tomó una decisión

viernes, 26 de abril de 2024 12:43

Después de la gala de Gran Hermano 2023 (Telefe), donde quedó conformada la placa definitiva para la eliminación del próximo domingo, se vivió otra situación tensa con Arturo, el perrito de la casa: intentó morder a otro participante una vez más.

La mascota que vive todo el tiempo al lado de Martín Ku ya se cruzó varias veces con diferentes participantes. En esta oportunidad, su bronca la tuvo con Darío Martínez Corti: el animal le gruñó, le ladró y lo enfrentó para morderlo.

En las imágenes que trascendieron se escucha toda la secuencia, pero no se ve. Las cámaras seguían a Zoe Bogach mientras la situación pasaba en el patio y se escuchaba absolutamente todo: los ladridos seguidos, la queja de Darío y el posterior llamado de Big Brother.

BUENO POR FIN GH SE PONE LAS PILAS Y VA A SACAR A PASEAR A ARTURO pic.twitter.com/Qjp5w1AcaS — feli (@nom0leste) April 26, 2024

“Arturo y Martín, al confesionario”, dijo Gran Hermano, con lo cual, la decisión que tomó parece irreversible. Las especulaciones entre los fanáticos van desde que le dieron algún consejo a Martín para evitar que el perro sigue con este comportamiento hasta que lo sacaron varias horas de la casa.

“Le van a tener que dar alguna instrucción para ver qué hace con lo de Darío, sino es una cagada. Para mí tiene que volar Arturo”, lanzó Virginia Demo, en una charla con las chicas, tras la convocatoria que recibieron del Big.

• MOMENTOS GH - ARTURO CASI MUERDE A JULIANA..#GranHermano pic.twitter.com/05WEcQUMbq — Jate Jodeh (@JateJodeh) April 23, 2024

No es la primera vez que Arturo se porta así. Esta semana, ocurrió un episodio similar con Juliana “Furia” Scaglione. Mientras estaba en el sillón, la instructoria deportiva se acercó al perro que le ladró muy fuerte y amagó con morderla.

“Ey, no tengo más comida”, le dijo la instructora deportiva. “¡No, Arturo! No le ladres”, le ordenó Martín. “Es que te está cuidando. No lo hace porque quiere. Se da cuenta”, exclamó Furia.

Arturo sacó cagando a Coty #GranHermano pic.twitter.com/0HI0NinORw — GH FURIOSO uD83DuDD25 (@GH_Furioso) April 19, 2024

Luego, Martín y Furia ensayaron una especia de pelea en broma para probar la teoría de que el perro solo lo cuida a él. “Pará que se calienta en serio”, dijo el tiktokero. “Uy, ahora tengo que tener cuidado porque no me puedo acercar más a él”, remarcó la estratega.

La actitud defensiva de Arturo con Furia la tuvo también contra Coti Romero, a quien había intentado darle un tarascón cuando se acercó a Martín durante una charla en el patio.