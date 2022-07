Fugitiva: avance en imágenes de los capítulos de la semana por Telefe

domingo, 24 de julio de 2022 00:00

Continúa la cuenta regresiva para el final de "Sen Anlat Karadeniz" o "Fugitiva". La novela turca, hace dos semanas inició su cuarta y última temporada por Telefe y cada capítulo es cada vez más apasionante para sus fans.

El pasado viernes, Tahir convenció a Ferhat para que no asesinase a Genco y lo dejase todo en manos de la justicia, para que tenga un castigo mayor que una muerte rápida. Una semana después comienza el juicio en el que Esma muestra el video de Zeynep contando todo lo que le hizo Genco y su posterior muerte a manos de su hermano.

Finalmente, es Hazan quien declara que en su niñez presenció la violación de la joven en el bosque cuando había salido en busca de su perro. Sin embargo, como Hazan estaba en tratamiento psiquiátrico por ese entonces, su testimonio es descartado.

El malvado tiene un nuevo as bajo la manga y mandó a declarar a su hijo Tarik, quien dijo ante el juez que el hijo que tuvo Zeynep era de él y no de su padre. Mientras esperan el resultado de ADN, Tarik se enteró de que su padre le arregló un matrimonio con Mercan y decidió secuestrar a Hazan.

¿Qué sucederá a partir de este lunes?

Esta semana, la ficción transitará los episodios originales 56 y 57 donde el drama formará parte constante de la trama con el miedo de que Hazan sea herida por Tarik o lo que es peor, asesinada. Pero también habrán momentos donde el amor se pondrá en juego.

Tras ser cuestionada Asiye por Mustafá, ella decidirá ir a vivir con su padre Osman. Para ello se llevará a su pequeño hijo Eren y eso desatará el malestar de él. Los celos por haberla visto caminar con un viejo conocido, pondrá sobre la mesa la posibilidad de divorcio. Sin embargo la madre de Mustafá lo empujará para que vaya a arreglar las cosas.

Por otra parte, Hazan continúa en manos de Tarik, quien aparentemente tiene un plan macabro y terrible. El hombre la llevará a una cabaña que fue cuidadosamente preparada pero con un detalle que será alarmante. Es que él preparó una bomba con un plan malvado.

Mientras tanto, Tahir y Ferhat continuarán buscando a Hazan por el bosque bajo las sospechas de que Tarik podrá hacerle algo. Con datos que podrán ser tan certeros como confusos, el camino para llegar a ella tendrá desafíos que deberán sortear.

Por otro lado, Genco se verá desbordado porque su hijo no sólo lo desafió a no cumplir lo que él quería sino que además puso sobre él el ojo de la justicia por secuestro. "No tendré problema en matarte", le había advertido en el capítulo que se vio la semana pasada por Telefe y ahora en estos nuevos episodios se mostrará capaz de hacerlo, sin importarle que sea su propia sangre.

Por su terquedad y celos, Mustafá será echado de su casa y con su bolso deberá buscar un nuevo lugar dónde pasar los días. En este momento elegirá la oficina del puerto para alojarse ante el rechazo y la crítica de sus hermanos.

Pero la maldad de Genco seguirá firme en la historia, especialmente contra Melek y Nilüfer. Ambas volverán a tener la dureza, rigor y maldad de él sobre sus cuerpos y sus mentes. En el caso de su esposa, las palabras de él calarán hondo en su alma y provocarán situaciones impensadas que conmocionarán a todos.