Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 11 de julio de 2022 00:00

Momentos difíciles se viven en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. Reyyan y Miran viven un embarazo complicado pero él aún no lo sabe. En este escenario, ella decidirá preparar el camino para vivir las situaciones más duras.

En el capítulo del viernes pasado, la médica de Reyyan le confirmó que los estudios del embarazo dieron mal pero ella no quiere que Miran se entere. "Yo se lo diré, se lo diré tan pronto pueda. Vendré con él después, usted podrá decirselo. Pero no se lo digamos acá ni ahora, se lo diré en casa", señaló Reyyan.

En el capítulo de este lunes, Reyyan decidirá ir a ver a su padre biológico para reconciliarse y transitar una nueva etapa juntos. "No podemos vivir con remordimientos papá", le indicará ella sorprendiendo de esa forma a Mahfuz. Él al escucharla, no podrá creerle: "¿Reyyan me llamaste papá?".

"Puedo ver el arrepentimiento en sus ojos. Aunque no esté conmigo, no importa cuánto yo lo niegue, usted es mi padre", apuntará la joven.

Por otro lado, Azize hablará con Azra quien no entiende qué pasa a su alrededor por una serie de hechos que se vienen dando. Azize le hará una confesión que a ella le dolerá: "tu papá quiso protegerte de tu madre". Al escucharla no entenderá y tratará de ir más allá: "¿mi padre?, ¿quién es mi padre?, ¿quién es mi madre?".

"Yo te diré la verdad", apuntará la mujer dispuesta a todo y sin miedo a lo que pueda pasar con Füsun una vez que se conozca el entramado que la envuelve con su hija.

Lejos de todo esto, Miran le dará una gran sorpresa a Reyyan. La llevará al lugar que se convertirá en centro de formación para mujeres del pueblo, algo que marcará un avance en la cultura. "Ésta será la sede central de la fundación. Acá haremos presentaciones y reuniones. Enseñaremos a las niñas del lugar", agregará.

Al ver el regalo de Miran, Reyyan no lo podrá creer: "seremos la esperanza de todas las mujeres y señoritas ¿verdad?".