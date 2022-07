Barby Franco confirmó que espera un hijo con Fernando Burlando

lunes, 11 de julio de 2022 00:00

Barby Franco visitó la "La noche del domingo" conducido por Mariano Iúdica, la modelo estuvo anticipando en sus historias de Instagram que iba a brindar una noticia importante, sus seguidores debieron esperar que comenzara el programa para conocer de que se trataba.

Fernando Burlando y Barby se consolidaron como pareja hace años, si bien atravesaron varias crisis, lograron superarlas. En esta oportunidad la modelo reveló una noticia que emocionó al público.

“Yo le dije una cosa a los productores, y ellos sabían y yo no. ´¿No estará...no será...?´. Por eso tuvo que faltar la semana pasada y hoy lo estoy viendo desde acá”. Entonces, sin mucho más preámbulo, la modelo expresó, mostrando su pancita: “¿Me pongo de perfil?”.

“¡Habemus bebé! Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota, mal es como todo nuevo para mí. Él ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días”, indicó la joven.

Además, agregó que "la historia de este bebé viene de hace cinco años. Dios quiso que sea de manera natural, que dijimos: ´No puede ser´. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: ´Voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´. Y, de un día para el otro, vino”. “Me acuerdo perfectamente cuándo fue, él no, pero la mujer lo siente. Al día siguiente, yo me sentía radiante, estaba en una nube. Te sentís diferente”.

"Cuando vi el test y decía que era positivo de dos semanas, fue shockeante (...) Era raro que no me venía porque yo soy muy reloj, pensé que era de toda la estimulación, alguna hormona que quedó dando vueltas, no entendía mucho. Y fue un flash enterarme. Estaba en el baño sola. Burlando en un partido de polo, en otra. Y lo llamé al toque, también se quedó shockeado. Nos quedamos los dos en shock, llorando. No lo grabé, ¿podés creer? Todavía no voy a decir el sexo, me lo voy a guardar para mi", cerró.