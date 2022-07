Ulas Tuna Astepe, cinco cosas que no sabías del galán de "Fugitiva"

lunes, 11 de julio de 2022 00:00

A las 21.15 la pantalla de Telefe se enciende con Fugitiva una novela que ya ha sido exitosa en más de 30 países y Argentina no es la excepción. La ficción es originaria de Turquía y se estrenó en 2018 con tres temporadas consecutivas.

Uno de los grandes protagonistas es Ulas Tuna Astepe, quien ingresó a la historia como un joven con buenas intenciones que llegó a la mansión donde se encuentra prisionera Nefes y fue el encargado de ayudarla a escapar de ese calvario donde estuvo atrapada.

Más allá de lo que se ve en la pantalla, ha tenido una vida dura y fue ganando su lugar con mucho esfuerzo. Conocé cinco detalles de su vida que tal vez no escuchaste nunca:

1. Origen humilde

Ulas nació el 5 de mayo de 1988 en Izmit en un barrio de inmigrantes rumanos. De adolescente se quedó huérfano, ya que a sus 16 años falleció su padre y poco tiempo después su madre. Fue su hermano quien se hizo cargo de su cuidado.

2. Con altura

Más allá de que en la pantalla hipnotice con su sonrisa, en vivo y en directo hay otra característica de su físico que llama la atención y es que es muy alto. Según ha contado en algunas entrevistas, mide 1,89 m.

3. Paso a paso

La fama no le llegó de golpe sino que tuvo que ir abriéndose camino en la industria. En el 2008 comenzó a trabajar como asistente de vestuario en el set de La República Otomana. A partir de ahí comenzó a hacer varios papeles menores en teatro, cine y televisión.

4. Si querés llorar...

Tiene una personalidad muy sensible y en diálogo con los medios turcos aseguró que está "muy orgulloso de haber interpretado a Tahir" ya que es un personaje que "inspira y me da fuerza". Pero además, confesó que varias veces se puso a llorar ya que "son cosas reales que alguien ha vivido en la vida".

5. Pavor a la opinión pública

Más allá del amor que ha despertado en sus seguidores, es uno de los galanes más inactivos en sus redes sociales. En Instagram la cuenta oficial es @ulasastepe y cuenta con 1.2 millones de seguidores sin embargo tiene a penas 9 publicaciones. La primera la compartió el 15 de agosto del 2017 mientras que la última la hizo el 21 de julio del 2021.

"Siempre me preguntan por qué no aparezco en las redes, por qué no aparezco en las transmisiones y esas cosas. Y hay una respuesta y es esto. Deben saber que entre el personaje que interpreto y yo hay una gran diferencia. Es por eso. Y tengo mucho miedo de que eso lo arruine. Lo he vivido en todas las ceremonias de los Oscar y alfombras rojas. Algunos actores y actrices fueron destrozados y arruinados frente a mis ojos. Eso es porque los actores son de carácter enérgico. Son personas que llevan y toman un poco de todo", explicó en un vivo que hizo con el elenco.