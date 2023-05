Polémica entre Luis Ventura y Alfa de GH: "Vamos a ver si tiene huevos para bancar"

sábado, 27 de mayo de 2023 00:00

Dentro de pocos días, Walter "Alfa" Santiago, el polémico concursante de la última edición de Gran Hermano, debutará como panelista en "Polémica en el Bar" y ya se prepara para su arribo en la televisión.

En este contexto, Luis Ventura se mostró polémico sobre la aparición de Alfa en el programa y fue contundente al referirse a su participación en la mesa.

“¿Por qué es polémica nacional cuando una ficción fracasa y no cuando lo hace un programa de entretenimientos o uno periodístico?”, comenzó indagando un cronista de LAM a Ventura. “A mí me parece que hay demasiado tiracu… en el medio, los tipos que están pendientes de ver a quién le va mal”, respondió.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, el curso de la conversación cambió y fue ahí donde se mencionó a Alfa. “Está el crecimiento de la 'patria panelista' que te llena de gente que alegremente te tira cualquier comentario sin ningún análisis del medio y un montón de cosas que un periodista no lo haría. Eso es menoscabar el trabajo de los que se preparan, el trabajo de los que crean. No es alegre levantar cualquier dedo y decir una imbecilidad que se le ocurre a cualquiera, inventando palabras que no existen”, agregó.

Opinó al respecto: “A mí me ponés un panelista y le paso un tractor por la espalda. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo una preparación, como la tienen algunos periodistas y colegas que respeto y quiero, pero son los menos. Hoy, cualquier bolud… que sale de un reality, levanta el dedito y dice cosas sin ninguna preparación”.

En ese momento, el cronista le preguntó si se refería particularmente a Alfa, a lo que Luis contestó: “Hablo de una cosa genérica. No sé ni quién es Alfa, ni que hace, esa es la verdad”.

“Vamos a ver si tiene huevos para bancar. Porque acá no es solo levantar el dedito o decir ‘pedorro’ todo el tiempo de gente que dice pelotud…”, cerró ahí sí sobre Alfa.