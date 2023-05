Escalofriante confesión de Patricia Sosa: "Tengo una foto de mi papá, que ya había muerto, al lado mío"

sábado, 27 de mayo de 2023 11:25

No es la primera vez que Patricia Sosa cuenta que logró experimentar situaciones fuera de lo común, sobre todo en sus visitas al cerro Uritorco, en Córdoba. Sin embargo, esta vez la querida cantante argentina reveló que vivió un escalofriante momento con su papá, José, quien ya falleció hace años atrás.

En una entrevista a solas con Teleshow, la morocha del rock abrió su corazón y se animó a exteriorizar un hecho que le tocó vivir hace poco tiempo en donde le sacaron una foto y a su lado aparece José.

"Una vez estaba con Lucía Galán y había un señor que nos sacó fotos porque yo tenía mucha taquicardia y Lucía un calor que no daba más. Y el señor dijo: “Chicas, acá hay presencias”. Agarró una cámara de fotos, empezó a sacar. Y tengo una foto de mi papá, que ya había muerto, al lado mío. Este señor tiene una comunicación con almas, como un médium. Yo tengo los canales muy abiertos sabés, ellos te dan la certeza: “Estamos acá, no te olvides”", contó Sosa cuando le mencionaron que Jorge Rial, quien tuvo un episodio cardíaco y contó que estuvo muerto diez minutos, sintió una calidez, que no tenía miedo.

En este marco e intrigada por la revelación, la periodista le preguntó si aún tenía la foto. "La tengo en mi teléfono, sí. Y después se la mostré a mi mamá, porque aparece como fantasma, y me dice: “Qué foto mal sacada de papá”. Se la mando a mi hermano y me dice: “Ay, por favor, ¿qué es esto?”. No es que puede ser papá, no; la foto es de mi papá. Yo tengo los canales muy abiertos, ¿sabés?, y ellos te dan la certeza: “Estamos acá, no te olvides que vamos a estar acá siempre”, respondió Patricia.

Antes de finalizar con el tema y seguir con otras preguntas de la entrevista, la periodista le consultó: "¿No te da miedo?".

"Un día me contó China Zorrilla que su mamá le tenía mucho miedo a la muerte, dormía con todo cerrado, con la luz prendida. Y un día le dice “abrí todo, no quiero dormir más así, toda encerrada”. Porque el miedo le dio lugar a la curiosidad, le dijo. Y se murió. Hay que acostumbrarse a convivir con el otro plano. Además, sos más feliz", cerró Sosa.