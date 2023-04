Una ex Gran Hermano prendió fuego las redes sociales con una foto en bikini

lunes, 24 de abril de 2023 00:00

Este domingo, una ex participante de la edición 2022 de Gran Hermano decidió cortar con el frío y prendió fuego las redes sociales con una imagen suya de espaldas y en bikini.

Se trata de Coty Romero que junto a su novio, Alexis "El Conejo", se fueron a unas paradisíacas vacaciones en las playas de México donde disfrutaron de días y varias actividades bajo el clima cálido del lugar. Precisamente ese fue el escenario en el que se mostró Coty en la foto y que enamoró a todos.

La joven usó su cuenta de Twitter para revelar su melancolía por lo vivido allí y una imagen suya cautivó más que el paisaje.

"Hermosa y radiante mujer", "Señorita Romero puede calmarse??? bueno, mejor no" y "Mi vidas ese fotógrafo está siendo atendido en urgencias me imagino", fueron algunos de los mensajes que la pelirroja cosechó.

Coti de GH estalló con un contundente mensaje: "Me callé por Marcos, pero..."

La correntina que hace poco tiempo estuvo en su provincia natal junto a Alexis "El Conejo", su novio, regresó a Buenos Aires para seguir con compromisos laborales y sorprendió a todos.

"Me callé en su momento porque no estaba bueno cagarle lo que estaba viviendo Marcos, pero no se metan conmigo", comenzó escribiendo en la red social del pajarito.

Y agregó contundente: "Me tienen los huevos por el suelo hdps".