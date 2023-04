Masterchef tuvo un nuevo eliminado: tristeza y la sorpresa de la noche

lunes, 24 de abril de 2023 00:20

En la noche de este domingo, Masterchef Argentina vivió una nueva gala de eliminación en la que un participante le dijo adiós al certamen de cocina. En medio de un difícil desafío dulce, una de las presentaciones no convenció al jurado y dejó afuera a un competidor.

Lejos de una propuesta salada, la sorpresa de la noche fue lo que Damián Betular presentó y que los participantes debieron replicar: 9 mini tartas dulces que contenían desde merengue, hasta pétalos de flores y polvo de pistacho.

Luego de que el jurado reveló lo que había en la caja, los participantes se mostraron atemorizados por el desafío y lo que podría llegar a ser el resultado. Minutos después, Wanda pasó por cada una de las estaciones y les entregó una extensa receta.

Comenzó una gala de eliminación de #MasterChefArgentina: nervios y un desafío que requiere mucho detalle uD83DuDE05



¡Mirá el programa en https://t.co/aDeqH0xpbe! pic.twitter.com/Lp5cYvo28o — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) April 24, 2023

A varios de los competidores se les presentaron algunas dificultades, y la noche se tornó por momentos dificultosa. Al momento de presentar las tartas al jurado, varios se llevaron elogios mientras que otros no tuvieron buenas devoluciones.

Uno de ellos fue Juan Ignacio, sobre quien los jurados coincidieron que no logró la consiga en ninguna de sus etapas, por lo que quedó fuera de la competencia.

"Me voy con una prueba difícil, me habría dado bronca si era con algo que conocía. Dí lo mejor de mi", dijo Nacho luego de conocer la noticia. Donato le dijo que en este paso, el joven intentó comunicarles que le gusta cocinar, y aunque en algunas oportunidades tuvo desafíos, en otras se lució. Eso se dio en el marco en el que resaltó sus tatuajes.

"Nacho hoy dijiste que habías dado todo lo que podías dar y yo no estoy de acuerdo. Para mi, Nacho puede dar mucho más. Hay momentos, falta de tiempo, cosas que pasan que hicieron que las tartas no quedaron como tenían que quedar... yo te quiero pedir un favor, no abandones la cocina porque lo haces muy bien. Trasmitís cuando haces cosas muy lindas, así que no abandones nunca tus sueños, vos podés mucho más", le dijo Betular.

Por último, Germán Martitegui le recalcó que tiene algo especial con la cocina y que fue un placer su paso por la competencia. "No estabas en mi lista de los que pensé que se podían ir hoy, un solo error los deja fuera. No me voy a olvidar de tu Cacio e pepe del principio y de tu pasión por la cocina", cerró.

Wanda, por su parte y ante la emoción de los compañeros del joven, cerró: "Te vamos a extrañar Nacho, fue muy lindo tenerte en Masterchef y como dice tu tatuaje, seguí siendo vos porque nos enseñaste un montón de cosas y te vamos a recordar".