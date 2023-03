Amor de Familia: quién es Merve, la astuta mujer que estará muy unida a Baris

martes, 21 de marzo de 2023 00:00

Una semana de cambios, sorpresas y una historia que va dando constantes giros. Así transita Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. La novela le dijo adiós al personaje de Tülay en el capítulo de este lunes pero también abrirá la puerta a una nueva figura: Merve.

En el capítulo que se vio este lunes, Tülay decidió adoptar al bebé que está gestando Zeynep pero luego tomó un camino que sorprendió a todos. Es que decidió ir a Estados Unidos y la noticia se la dará a todos en el episodio de este martes. "Zeynep también se va a ir con nosotros", le indicará ella a Filiz a lo que Tufan explicará: "no nos iremos para siempre, son sólo seis meses. Podemos ahorrar un poco y volveremos cuando el bebé nazca".

La salida de este personaje, que fue interpretada por la actriz Nesrin Javadzadeh, se dio en medio de los ingresos de otras figuras, entre ellos Hatun y Meral. Pero este martes por Telefe, otro personaje se sumará. Se trata de Merve, una joven mujer que tendrá una fuerte presencia en los próximos episodios.

Merve es la medio-hermana de Baris y se incorporará para generar una fuerte repercusión en su vida. En el episodio que se verá este martes, la chica llegará de manera inesperada y golpeará la puerta de la casa de los Elibol. Cuando él abra, se encontrará con la joven que rápidamente generará una conexión con él.

"¿En serio?, creí que estabas muerto. Fui donde trabajas y me dijeron que habías muerto", le dirá la chica al verlo cara a cara. Sin embargo él la negará y buscará despistar a toda la familia Elibol que presenciará ese momento, especialmente Filiz. "Creo que se equivoca, es un mal entendido", le dirá él.

"No me equivoco, no es un mal entendido. Pude ver sus fotografías en internet. Usted es Savas Aktan... espera, ¿qué pasa?, ¿cuál es la razón para fingir su muerte?", agregará la chica en tono interrogativo.

El personaje estará interpretado por Nur Berfin Çiroglu, una actriz turca de 30 años cuyo perfil no sólo está en la actuación sino también en el modelaje y la industria de la publicidad.