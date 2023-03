Amor de Familia: Meral, el personaje que cambiará la historia de Filiz

viernes, 17 de marzo de 2023 00:00

Nuevos personajes, nuevas historias y más cambios. Así avanza la novela turca Amor de Familia por la pantalla de Telefe. La ficción, cuyo título original es Bizim Hikaye, transita un camino en el que sus protagonistas viven el matrimonio con desafíos. El mayor de todos es el que les plantea la ex mujer de Baris, Nihal, de quien tratan de liberarse.

Sin embargo, hay otro desafío más. Si bien Baris tiene una profesión y un buen pasar, Filiz no acepta ser mantenida y por eso no dudará en buscar un nuevo trabajo para salir adelante. En su mira estará la gerencia administrativa de un prestigioso hotel para el que se presentará tras una convocatoria de trabajo abierta.

Quien le hará la prueba es Meral Sezgin, una mujer que está camino a jubilarse y busca a una asistente para que la ayude en su trabajo pero además para que se convierta en un futuro en su sucesora. La mujer, de estricto perfil, llegará a la historia para cambiar el camino de Filiz.

En el capítulo que se verá este viernes por Telefe, Filiz irá a esa propuesta laboral y tendrá cara a cara a Meral quien le mostrará su peor perfil. "La chica que estaba sentada aquí hace un minuto era universitaria con dos idiomas y no la contraté", expresará la gerente a la esposa de Baris.

Ante esto, Filiz se defenderá: "entiendo pero yo se cómo llevar un negocio y cómo administrar las cosas. Trabajo duro y no me canso tan fácil. Además me graduaré de la preparatoria. Debería darme la oportunidad", expresará Filiz pero Meral la rechazará: "'¿viste un cartel que decía que éste era un lugar de caridad?. Éste es uno de los diez mejores hoteles de Estambul. No hay trabajo para gente pordiosera y sin educación como tú, vete".

Según marcará Hakan, el dueño del hotel, "Meral está casada con su trabajo pero pronto se retirará y está buscando alguien en quién poder confiar".

Meral está interpretada por la actriz turca Sebnem Köstem. Nació en 1969 y actualmente tiene 53 años de edad. Además de TV, trabajó en cine y teatro.