"Todos me sacaron fotos": Julieta "perdió" la malla y quedó al desnudo

domingo, 12 de febrero de 2023 00:00

"Todos me sacaron fotos". Con esa frase, Julieta Poggio recordó en la mesa de Gran Hermano (Telefe) una anécdota que vivió hace un tiempo cuando fue con amigos a Villa Geselle. La rubia pasó un momento que recordó con una sonrisa pero que sin dudas quedó retratado en los celulares de varios jóvenes que presenciaron el hecho.

Mientras compartía la cena con los hermanitos, Julieta recordó el día que fue a un after hours con sus amigos. "Estábamos en pedo mal y pasamos por un lugar donde estaba el Twister", comenzó recordando. En el momento que la chica llevaba a su memoria aquella anécdota, Marcos le pidió que no siguiera porque estaban cenando y pensó lo peor.

Mientras cenaban, Julieta recordó este sábado el momento vivido en Gesell.

"Decidimos subirnos al Twister", agregó sin poder contener la risa y destacando que cuando estuvo arriba y empezó el movimiento perdió la parte de arriba de la malla y quedó al desnudo. "Se me salió la malla y no me la podía poner", dijo sin poder contener la risa y agregó: "me hacía para abajo para ponérmela pero no podía".

"Todos empezaron a sacar fotos", recordó sin poder ocultar la vergüenza que pasó aquel día y agregó: "no tenía la malla y no me la podía atar. Me empecé a ir para abajo pero nada".

Después de que los "no nominados" cenaron, aprovecharon que Rominga, Alfa y la Tora fueron a la cena de despedida para vivir una "pool party" improvisada y sin nadie que los controle. Camila, Daniela, Julieta, Nacho y Marcos jugaron al "quemado" y luego disfrutaron de la pileta.

Para ello prepararon un licuado y con la música a favor bailaron en la pileta mientras compartían otras tantas anécdotas y divertidos momentos. Risas y bromas se sucedieron de manera constante para coronar una noche a pleno.