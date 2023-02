Tensa y fría: así fue la cena de los nominados de Gran Hermano

domingo, 12 de febrero de 2023 00:00

Muy tensa. Así fue la cena de los nominados de este sábado en Gran Hermano. Rominga, Walter "Alfa" y Lucila "La Tora" compartieron la tradicional cena que tiene como objetivo sacar sus diferencias y convencer al público para que los acompañe. Sin embargo en esta ocasión el clima se caracterizó por estar atravesado por "un témpano".

Es que Romina decidió no participar en las charlas y se llamó al silencio en toda la cena. Para evitar confrontar, la ex legisladora evitó dirigirle la palabra a su adversario pero tampoco participó de la conversación que invitó Lucila.

"Afuera se ve todo, creo. Veremos que sucede. Espero que me pongan cubiertas nuevas y me empujen a la final. Y que venga uno a gritar a la esquina", señaló Alfa entre risas después de pedirle a la gente que lo sigan apoyando para que avance en el reality.

Luego recordó la cena que tuvo con Coty, Ariel y Camila en la galas de nominación que terminó en escándalo en diciembre del año pasado. "Yo hablo de las cosas que me importan, las que no me importan no me interesan", expresó trayendo a la memoria la frase que le dirigió a aquellos adversarios.

Además recordó la discusión que tuvo con Ariel. "Arrancó el otro diciendo que no me cree", destacó mientras Romina lo escuchaba detalladamente pero sin mirarlo. En el lado opuesto, la Tora no dudó en compartir la charla con preguntas y buscando saber más de lo que pasó aquel día con quienes hoy están fuera del juego.

Para esta ocasión, la producción preparó matambre a la pizza con papas y como es costumbre colgó las gigantografías de los rostros de cada uno de los nominados. "Las caras están photoshopeados", dijeron los nominados con expresiones de sorpresa en otro tramo de la cena que fue emitida por Pluto TV.