Telefe: Génesis cambia de horario y pierde espacio en la grilla de programación

viernes, 9 de septiembre de 2022 16:04

Telefe nunca deja su programación quieta en la búsqueda de dominar el rating. Hace 56 meses viene ganando las mediciones y con esto cada apuesta que hace la analiza muy bien. Es por eso que, con los nuevos cambios en la grilla, ahora "Génesis" perderá tiempo en la pantalla.

La ficción bíblica no sólo no se emite los viernes hasta las 00 horas como se había planificado en la primera semana sino que ahora el lunes tendrá menos tiempo en la pantalla. De acuerdo a la grilla que dio a conocer Telefe en su página oficial, la semana que viene la supeproducción brasileña cambiará de horario y no será con una extensión de una hora.

Pero ¡a no alarmarse que será sólo por el lunes!. Para ese día, Telefe confirmó que "Génesis" irá de 21.15 horas a 22 horas, momento que se dará la instancia final de "La Voz Argentina". Luego, a las 22.30 comenzará "¿Quién es la máscara?", el nuevo reality que estará conducido por Natalia Oreiro y contará con un staff de famosos ocultas bajo enormes máscaras.

Luego el martes, la grilla volverá a reacomodarse y para ese día "Génesis" volverá a cambiar de horario. Para esa ocasión, y ya sin "La Voz Argentina" al aire, la novela bíblica ocupará nuevamente su lugar en la programación de siempre: de 21.30 a 22.30 horas. Luego continuará "¿Quién es la máscara?".

Telefe vive una semana de "sacudones" en su programación tras la inminente salida de "La Voz Argentina" pero también de "Hercai", la ficción turca de las siestas de Telefe. Esta última novela se emitirá hasta el martes que viene, de 16 a 17 horas. Luego el miércoles estrenará "Amor de Familia" a las 17 horas. Esta nueva serie turca reemplazará en la franja a "Nuestro Amor Eterno" que se reacomodará en la grilla una hora antes: a las 16 horas.

Por otro lado, los viernes, continuará el programa "Juego Chino", conducido por Guillermo López, y que era parte de la grilla de los sábados. Desde el 26 de agosto, ocupa el horario de las 23:45 hs., con el fin de darle un nuevo envión a la producción que no logró estabilizarse con sus números frente a la competencia y pese a sus entretenidas entrevistas a famosos.

"Juego Chino" se extendien de hasta las 00:30 hs con lo que posiblemente no incluya cortes comerciales.

Este es el segundo cambio que afecta al programa de Pelado López ya que se decidió que fuera precedido por el inoxidable "Casados con Hijos".