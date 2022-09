Soñar Contigo: un nuevo personaje ingresará a la ficción para que Yigit de el último batacazo

jueves, 8 de septiembre de 2022 00:00

Con giros, nuevos conflictos y el amor latente avanza por la pantalla de Telefe, "Soñar Contigo". La ficción turca, cuyo nombre original es "Erkenci Kus", transita momentos intensos con Can y Sanem camino a la reconciliación.

Ambos se reencontraron, después de un año estando separados, y el amor se encendió. Tras compartir numerosas situaciones que van desde unas vueltas en el barco de Can hasta la experiencia del cuidado de un bebé o la defensa de las cremas naturales, la conexión se dio entre los 2 y parece no tener vuelta atrás.

En todo este escenario, Yigit ve cómo la mujer que ama se va en manos de Can y trata por todos los medios de separarlos. Ahora lo hará de la mano de una nueva maniobra oscura. Esto se dará con el ingreso a la ficción de un nuevo personaje que se convertirá en el "arma" de Yigit para volver a atacar a Sanem. ¿El fin? que ella deje de lado sus cremas y se aboque a la escritura pero sobre todo que Can se aleje.

El nuevo hombre en cuestión es un obrero del campo, a quien Yigit conocerá y "ayudará" cuando lo vea haciendo dedo al costado de la ruta. Al verlo, lo invitará a subir a su auto para conocer un poco más su condición y la maldad le fluirá. "Tengo alergia a las hiedras, trabajo en la plantación y ahí hay demasiadas", le contará el obrero al escritor.

Si bien Can acudió a un notario para legalizar las cremas, existe aún la posibilidad de que éstas sean bajadas del mercado y a eso apuntará Yigit como última estrategia para ganar su cometido. El hombre con erupciones en la cara y en los brazos se convertirá en esa arma que él esperará sea letal a la posibilidad de que el sueño de las cremas naturales avance.

Avance del capítulo de este jueves

Este jueves en Soñar Contigo, Can y Sanem planificarán la sesión de fotos para promocionar la nueva crema. Será un trabajo en el que todos lucirán como en la época de Cleopatra. "Hará buen tiempo mañana, estará caliente.. es decir habrá sol", destacará Can y luego al observar que ella busca en su pecho el anillo, él señalará: "cuando hablamos te lleva la mano al corazón. ¿Ya te habías percatado?".

"No, no me la llevo al corazón. En realidad busco mi collar", confesará ella y luego agregará: "¿dónde estará Can? se me habrá caído en la casa pero no es algo que me preocupe demasiado... a quien se le ocurriría llevar algo importante colgando en una cadena del cuello".

Luego con la interacción contante con él, Sanem advertirá que fue él quien le quitó el anillo. Y por eso buscará la forma de pagarle con la misma moneda, sacándole algo que él considere de mucho valor como su pañuelo.

Por otro lado, Bulut le hará una recomendación a Yigit pero éste no la tomará bien. "Está claro que ella ya no siente nada por tí. Lo intentaste y no salió bien. Pero son cosas que pasan. Seguro lo vas a superar", lanzó Burut a lo que Yigit refutó: "estoy muy preocupado por Sanem. No es bueno que Can esté cerca de ella. Tu sabes lo que viví el último año. Can siempre lastima todo aquel que está a su alrededor pero ya lo entenderás con el tiempo. No le saques los ojos de encima".