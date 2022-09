A pocas horas de la final de La Voz Argentina, Iván Papetti vivió un mal momento

sábado, 10 de septiembre de 2022 12:50

Este domingo 11 de septiembre, a través de la pantalla de Telefe se vivirá la primera noche de la gran final de La Voz Argentina, donde uno de los representantes de cada team buscará convertirse en el nuevo campeón del big show.

De los cuatro que llegaron hasta esa instancia, Iván Papetti del equipo de Mau y Ricky se ubica como uno de los favoritos de la gente, ya que a su corta edad supo demostrar humildad y un gran futuro en la música. La popularidad que el certamen le dio, lo llevó, inclusive, a tener un club de fans y ni él mismo puede creer todo lo que logró.

En este escenario, el participante se mostró preocupado en sus redes sociales ya que expuso una situación que pidió denunciar.

"Esta cuenta no es mía, no tengo Twitter, ayúdenme a denunciar por favor", escribió en su cuenta de Instagram junto a una captura de pantalla donde se ve un perfil falso que usa su nombre e información, que alguien creó en la red social del pajarito. La cuenta que no es de él ya tiene más de 2188 seguidores.

Fanático de Frank Sinatra y Michael Bublé, quien lo sorprendió en una de sus presentaciones, el joven de 18 años, Ivan Papetti, o sólo "Papetti", como todos los llaman, se convirtió en el favorito de la gente y un claro posible ganador del programa, y su paso por el big show no pasó desapercibido.

Primero fue del team Lali, cuando la artista bloqueó a su colega Soledad para quedarse con él. Instancias más adelantes de su primera performance, Sole finalmente lo sumó a su equipo y aunque esto sonara poco, tras ser eliminado del team de la folclorista, los hermanos Mau y Ricky decidieron sumarlo y quedarse con él.

"Es una gran emoción, el debut, el escenario, la gente... la verdad es que estoy muy ansioso y espero poder hacerlo bien", sostuvo Papetti, en su primera gala. Desde entonces, Iván no dejó de crecer y después de ser elegido por diferentes artistas, ahora su fortuna está en manos de la gente, aunque ya demostró que el corazón de los televidentes es suyo.