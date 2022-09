Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 22 de septiembre de 2022 00:00

Se descubrió la verdadera identidad de Hakan y la información estalló como una bomba en Cukurova, el pueblo donde se desarrolla toda la ficción Züleyha. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, transita momentos donde los secretos se disipan pero surgirán dramas que los superarán.

En el capítulo de este miércoles, Hakan terminó preso y hasta su celda llegó Fikret para tratar de saber qué es lo que oculta. El joven Fekeli sospecha que no es una mala persona como se cree e intentó que él le dijera la verdad. "No creo que seas el monstruo que todos dicen. De lo contrario no me callaría solo porque me salvaste. Sólo me callé para no herir a Züleyha", señaló.

Luego fue hasta Züleyha para explicarle por qué no le contó la verdad pero ella no quiso escucharlo. Ella cree que él también se complotó con Hakan para engañarla pero sus dudas desaparecerán poco a poco.

En el capítulo de este jueves, el fiscal recibirá la orden de liberar a Hakan desde el ministerio de Justicia. Éste no confiará que sea verdad lo que le indicarán pero la orden luego llegará desde más arriba. "¿Señora esto es cierto?", le preguntará el fiscal a la secretaria de Gobierno a lo que ella responderá de manera contundente: "sí no hay error. Por favor, actúe en función de las indicaciones".

Por otro lado, Züleyha finalmente perdonará a Fikret pero no por eso olvidará lo que hizo Hakan de ocultarle su verdadera identidad. La dama de Cukurova se siente traicionada por su ex comprometido y tampoco perdonará que Fikret haya decidido no hablar lo que sabía.

"Se que te oculté lo que estaba pasando pero me callé para ser justo", le subrayará el joven Fekeli quien luego recibirá la advertencia de Züleyha sobre lo que siente por lo que él hizo. Pero Fikret insistirá en la bondad de Hakan.

"Hablo en serio Züleyha.... ese hombre está ocultando algo, lo sé pero no necesariamente puede ser algo malo. En Beirut, en medio de la guerra, nos encontró sin problemas. Pudo matarme y no te hubieras enterado pero me salvó y me llevó a un hospital", expresará Fikret.

Posteriormente le recordará que sabiendo que al revelar su identidad podía provocar un quiebre en la relación con Züleyha, Hakan "decidió" salvarlo. "Si él mató a Demir no puedo comprender por qué me salvó", agregará.

Lejos de todo esto, Bëtul se irá con Abdülkadir lejos de Cukurova y luego se comunicará con Colak para darle una explicación. "Tengo una amiga en una audiencia y necesitaba un abogado. Le prometí ayudarla y por eso estoy acá. Tuvo un accidente y no pudo contratar a nadie. Fue un pedido como amiga", le dirá.

Pero Colak sospechará e igual le seguirá la corriente: ": cariño, no puedo estar sin ti, se me parte el corazón... pero lo haré cariño, creo que puedo ser un poco paciente contigo".