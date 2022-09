Soñar Contigo: todos los personajes volverán al "punto cero" en la ficción

jueves, 22 de septiembre de 2022 00:00

Giros y más giros llegarán en estos días a Soñar Contigo, la ficción turca de las tardes de Telefe que transita su último gran quiebre camino al final. La novela, cuyo título original es Erkenci Kus, sufrió un repentino cambio que dio un nuevo cambio al curso de la historia y que sacudió al fandom.

Después de muchas idas y vueltas, Can y Sanem habían logrado reconciliarse y apostar al amor sin nada ni nadie que se les interpusieran. Yigit se fue de la vida de ambos y ya no había más impedimentos para disfrutar de la relación. Es por eso que, tras recuperar el barco de Can, la pareja decidió emprender un viaje por el amar adentro recorriendo varios puntos del mundo, entre estos las islas Galápagos.

Ella aceptó la propuesta de Can, dejando atrás por primera vez, los impedimentos de sus padres y apostando 100% al corazón. "No lo olvidaré. La última vez no te seguí por nuestras familias y ya ves lo que pasó. No me quiero ir así pero tampoco quiero quedarme aquí", le aclaró Sanem a su novio, sellando de esta forma el objetivo de viajar.

Pero detrás de esto llegó un accidente vial y como consecuencia del impacto, Can quedó en grave estado, internado en Terapia Intensiva. Al ver que él no puede recuperar la consciencia, Sanem vivirá momentos dramáticas con su familia y amigos que terminará de completar el giro que nadie imaginaba en la trama.

Es que todos los personajes vivirán un nuevo cambio de escenario de desarrollo de la acción. Cuando se dio el quiebre anterior en la trama, la historia se trasladó de lugar a una enorme finca propiedad de Mirihban. Ahora toda la acción saldrá en partes de ese espacio y se volverá a un sitio muy simbólico: el edificio donde funcionó siempre la agencia Fikri Harika.

A partir de este viernes, la historia volverá al "punto cero" de la trama, allí donde Can y Sanem se conocieron. Compartiendo el lugar de trabajo nació el amor en la pareja al principio de la ficción y precisamente ahí se extenderán las dinámicas de la pareja en los próximos capítulos que se verá por Telefe.

¿Cómo harán para volver?, ¿de dónde sacarán el dinero?, ¿Sanem volverá sola a la agencia con sus compañeros?, ¿qué pasará con Can?. Las preguntas se responderán en el episodio de este viernes y de la próxima semana.

Camino al final

Actualmente la serie turca transita el capítulo original número 48, de 51 en total que tiene toda la trama. En Argentina, cada episodio es fragmentado en alrededor de 4 o 5 días, por eso es que el último que se vio (el de este lunes) fue el capítulo 153. La duración real de cada episodio es de 2 horas y media pero en Telefe duran un poco más de 30 minutos, con lo cual uno original se extiende por una semana.

De esta forma, el final de Soñar Contigo se encamina a ser en Argentina a mediados de la segunda semana de octubre. Con lo cual aún restan varios días por delante para seguir disfrutando esta historia de amor pero ¡atenti! no serán días tranquilos.

Es que con el nuevo giro en la historia vendrán más sorpresas y momentos que mantendrán a los fans atados a sus asientos con la despedida de varias figuras y el regreso a escena de este lugar muy especial.