Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

Nuevos enredos y complicaciones comenzarán a desarrollarse en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita un camino en el que la traición y el dolor sobrevolará a sus protagonistas.

En el capítulo de este miércoles, Süreyya supo el dolor que atravesó Can en su último noviazgo y generó una gran preocupación. "Lo que me dijiste me preocupó mucho. El hijo de Faruk, Emir, está ahí también. Hace poco ellos discutieron y no pude separarlos", expresó Süreyya a lo que su amiga Figen le aclaró: "cuando descubra te lo diré directamente. De otra forma capaz que jamás te lo hubiera dicho". Sin embargo cuando se estaba yendo descubrió que fue ella quien conquistó el corazón de su hermano.

"Realmente no soy lo suficientemente valiente. Creo que esto es muy serio. Ahora sí nos metimos en problemas. Nunca pensé que fuera tan difícil hacer algo como esto", confesó Esma a Galip, su gran amor. Luego él expresó: "Yo esperé 42 años solo por tí y ahora no puedo tenerte ni 42 minutos. Me volveré loco y no puedo esperar un minuto más... la sultana Esma puede con eso y con mucho más".

En el capítulo de este jueves, Kiymet irá hasta la casa de Esra, la secretaria de Fikret, para amenzarla para que no se meta con el esposo de su hija. "Te advierto que no trates de engañarme. Crecí al lado de una mujer como tu y se perfectamente como eres", comenzará descargando su furia.

Luego agregará: "en serio, no te molesta meter a un hombre casado a tu casa pero sí te afecta cuando su suegra te viene a reclamar. ¿Desde hace cuanto que intentas seducirlo?, te aprovechas de que su esposa acaba de dar a luz".

Por otro lado, la familia Boran jugará al amigo invisible y algunos tendrán un complicado desafío con la persona que les tocó. El juego será con fotos que fueron distorsionados en sus rostros para romper la tensión y finalmente se consiguió. Sin embargo no todo estará encaminado.

Producto de este juego, Ipek y Burcu comenzarán una amistad que no será para nada constructiva en la relación familiar. En este contexto, la esposa de Fikret le advertirá: "Süreyya no es en absoluto como la pinta Osman. Osman es un hombre muy ingenuo que cree todo lo que le dicen. Pero Süreyya es una mujer muy astuta, por ejemplo, ahora trata de suplir a la madre de Emir y está celosa de ella. Consiguió que su amigo se hiciera novio de Begüm".