Soñar Contigo: se viene el último quiebre de la historia camino al final

miércoles, 21 de septiembre de 2022 00:00

Falta menos de un mes para que Soñar Contigo llegue a su fin por la pantalla de Telefe y con esto la historia va tomando giros inesperados que sorprenderán al fandom. Es que la historia de Can y Sanem comienza a perfilarse con el amor imperando entre los 2 pero la desgracia sobrevolará y marcará el último quiebre en la trama de Erkenci Kus, tal cual es el nombre de la serie en Turquía.

En el capítulo de este martes, Sanem le dijo a sus padres que viajaría con Can por el mundo para cumplir su sueño. Esto generó gran rechazo por parte de Mevkibe pero sobre todo de Nihat quienes no aceptaron dejar ir a su hija con el hombre que le hizo tanto daño. "Sanem y yo viajaremos por el mundo en barco. Ella siempre quiso ver Las Galápagos. Así que iremos allá", le había indicado Can a la familia.

Luego Sanem subrayó: "haremos eso y en 2 años nos casaremos". Pero ante esto, el padre de ella lo rechazó: "ten en cuenta que no tienes mi bendición ni para el viaje ni para casarte".

En el episodio que se verá este miércoles, Mevkibe le expresará a Sanem que ella está en contra de que ambos se vayan juntos después de todo lo ocurrido pero sobre todo sin casarse. Sin embargo le dará el visto bueno a que lo haga pero será sin su consentimiento: "es tu decisión y si es lo que quieres te apoyaré. Pero si tu sufres, yo sufro".

Ante esto, Can le propondrá a Sanem no irse pero ella será contundente: "no lo olvidaré. La última vez no te seguí por nuestras familias y ya ves lo que pasó. No me quiero ir así pero tampoco quiero quedarme aquí".

En todo este escenario, Hüma se mostrará a favor de que la pareja se vaya a cumplir su sueño y sean felices. "Tienen mi apoyo, los apoyo de corazón", expresará la madre de Can, dejando de lado todo aquel resentimiento y rechazo que tuvo en el pasado.

Pero no todo será felicidad y pese a los deseos por convivir lejos de los comentarios y las críticas, la desgracia marcará presencia y de esta forma generará un quiebre en la historia. Es que cuando Can y Sanem decidan emprender viaje en el barco recuperado, un accidente de tránsito los marcará.

"Somos los momentos que vivimos con las personas a las que amamos. Cómo se crean esos momentos. Tal vez los creamos con las decisiones que tomamos. La vida es la sucesión de momentos que pasan mientras hacemos planes y tomamos decisiones", reflexionará Sanem tras un brutal choque que sufran mientras Can le promete amor eterno.

"¿Somos las aves que escaparon del valle? o ¿nosotros somos el valle?. ¿Dónde está el valle de la vida, donde están las aves? o ¿tal vez sólo había un ave en el valle?. El albatros, el ave más leal del mundo, preparado para abrir las aves y volar. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?. Un día me iré pero ese día no puede ser hoy", agregará Sanem cuyas palabras luego plasmará en su libro El Fenix y el Albatros.

El último quiebre de la historia de Soñar Contigo se dará este miércoles cuando producto de este brutal choque, la muerte sobrevuele a Can y lo deje en Terapia Intensiva. Los sueños que ambos tenían morirán y el dolor abordará como nunca a los protagonistas de esta ficción de amor.

"Somos las experiencias que vivimos con nuestros seres queridos pero ¿qué sucede si de repente dejan de recordarnos?, ¿qué pasa si esos recuerdos desaparecen?, y ¿si en lugar de las personas que amas queda un vacío?. Estoy en ese vacío, ¿quién me ayudará a levantarme?", subrayará Sanem.

¿Cuándo terminará la historia por Telefe?

Actualmente la serie turca transita el capítulo original número 47, de 51 en total que tiene toda la trama. En Argentina, cada episodio es fragmentado en alrededor de 4 o 5 días, por eso es que el último que se vio (el de este lunes) fue el capítulo 153. La duración real de cada episodio es de 2 horas y media pero en Telefe duran un poco más de 30 minutos, con lo cual uno original se extiende por una semana.

De esta forma, el final de Soñar Contigo se encamina a ser en Argentina a mediados de la segunda semana de octubre. Con lo cual aún restan varios días por delante para seguir disfrutando esta historia de amor pero ¡atenti! no serán días tranquilos.

Es que se viene este miércoles un nuevo giro en la historia pero esta vez con más sorpresas y momentos que mantendrán a los fans atados a sus asientos con la despedida de varias figuras y el regreso a escena de un lugar muy especial.