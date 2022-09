Amor de Familia: ¿podría cambiar de horario?

miércoles, 21 de septiembre de 2022 00:00

En ascenso progresivo. Así es el avance en la captación de la audiencia de la nueva ficción turca de Telefe: Amor de Familia. La novela de las siestas, cuyo título original es Bizim Hikaye, estrenó el miércoles pasado en lugar de Hercai, la serie que estuvo un año al aire por ese mismo canal.

Con 5 días al aire, la novela ya cautivó a la teleaudiencia y se vio reflejado en el rating que este martes alcanzó un pico de 10.6 puntos. De esta forma Telefe logró duplicar a El Trece con Momento D, de Fabián Doman que midió alrededor de 5 puntos. Con estos números, muchos ya empezaron a preguntarse: ¿Cambiará de horario para afianzar la franja del prime time?

Por ahora, la respuesta es incierta y lo que mandan son los números. Génesis viene avanzando en su trama sin poder alcanzar lo que había tenido su antecesora Fugitiva que superaba los 12 puntos. Incluso en el 2021, Doctor Milagro rompió la barrera de los 15 puntos arrasando con las noches de Telefe.

Pero los números de la ficción brasileña tampoco son tan malos. La novela basada en las escrituras bíblicas, promedia entre 9 y 10 puntos de rating frente a Los 8 Escalones de ElTrece que también se mueve en la misma medición. Por ejemplo, este martes la novela comenzó ganando con 10 puntos frente a 9 del adversario pero después de las 22 horas, cayó a 9.7 frente a 10.2 del programa de Guido Kaczka.

Por su parte, ¿Quién es la máscara? se mide cabeza a cabeza con Canta Conmigo Ahora con los resultados parecidos y si bien a veces le toca ganar a Telefe, ElTrece viene midiendo muy cerca.

Con este escenario, hay quienes ya empezaron a especular con la posibilidad de que se produzca un cambio en la programación de la mano de Amor de Familia para no perder y volver a la tranquilidad de tener un mayor margen de diferencia con ElTrece.

¿Qué pasó este martes en Amor de Familia?

En el capítulo de este martes, Baris se enteró de que un hombre se burló de Filiz y que los hermanos de ella fueron a la casa de aquel para advertirles que no vuelvan a hacerlo. Sin embargo aquel hombre los esperó con otros 2 y dieron una fuerte golpiza a Rahmet y Selim. Pero apareció Baris y les puso un freno haciendo uso de sus conocimientos de defensa personal.

Fikri quiso usar a su tía para conseguir una tarjeta de crédito que les permitiera adquirir dinero sin pensar en endeudarse. Pero cuando llegó el ejecutivo bancario para conocer a la anciana, Filiz salió a su encuentro y sin que nadie lo advirtiera le dijo que fue un error y que no volviera más.

"Ya no vendrán los del banco. Los mandé de vuelta", le indicará la joven a su padre y luego agregará: "no puedes tratarla así, ¿no te das cuenta que está vieja y enferma?. No puedes usarnos para tus juegos estúpidos".