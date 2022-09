"Nada más lindo que hacer el bien": los elogios a Santiago Maratea en "¿Quién es la máscara?"

miércoles, 21 de septiembre de 2022 13:10

Al ritmo de "Te llevaré", de Los Palmeras, Santi Maratea se convirtió en el séptimo eliminado de ¿Quién es la máscara? Y a pesar de que a la hora de dar pistas sobre su identidad, logró que algunos sospecharan que era oriundo de Santiago del Estero, Wanda Nara adivinó rápidamente que quien se encontraba debajo del disfraz de "Pixel" era el influencer porteño.

"¡Ya sé quién es! Es Santiago Maratea y además le quiero agradecer por todo lo que hace por todos los ciudadanos y por el país. ¡Para mí, sos vos!", manifestó, eufórica. Y le dedicó un mensaje especial: "¡Sos tan bueno, Santi! Gracias por todo lo que hacés por este país y por todo. ¡Muchas gracias! Nada más lindo que ser influncer para ayudar y hacer el bien como hacés vos".

Sin embargo, Lizy Tagliani no tenía la misma certeza. "En el caso de que seas de Santiago del Estero, quiero saber si cuando llegaste a Buenos Aires no fue tan fácil como te lo imaginabas", planteó la "investigadora". Y hábilmente, Maratea desvío su respuesta con picardía: "La pregunta es difícil, pero sí te puedo responder que me casaría con vos".

"Trajo este ritmo con una versión romántica, como me gusta a mí. Y para mí, es uno de los talentos nuevos, por decirlo de alguna manera, que la rompe y es muy querido. Le viene perfecto ese personaje: ¡es Rusherking!", anunció Tagliani y destacó que el cantante de trap es santiagueño. Pero al cabo de unos minutos, cambió de opinión: "Estoy casi convencida de que es Pedro Alfonso".

Por su parte, Roberto Moldavsky había apuntado al mundo del deporte, pero cuando le confirmaron que se trataba de un influencer, que trabaja en las redes sociales, arriesgó por Lizardo Ponce. Mientras que Karina La Princesita dudó al dar una respuesta. "Me parece que es alguien a quien nunca escuchamos cantar. Estoy confundida. Para mí canta bien, pero no es un cantante", expuso y eligió a Topa.

Y al final de la séptima gala, Natalia Oreiro confirmó que Wanda estaba en lo correcto. "¡Wanda, la pegaste! Te felicito, muy bien", manifestó el influencer entre risas, mientras que la mediática le agradeció por las pistas. "La pasé muy bien, me divertí mucho con este programa. En serio", sumó.