Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 21 de septiembre de 2022 00:00

La verdad se descubrió entorno a la identidad de Hakan Gümüsoglu pero aún hay un secreto guardado que falta que salga a la luz en Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe. La ficción, cuyo verdadero nombre es Bir Zamanlar Cukurova, va destramando una serie de hechos que mantendrán a los fans atados a sus asientos.

En el capítulo de este martes, Züleyha supo que Mehmet es en realidad Hakan Gümüsoglu, el temido empresario que es buscado intensamente por ser traficante. Tras enterarse en la voz de Lütfiye, que encontró un diario que así lo confirmaba, cortó relación con aquel y decidió no casarse. Luego le habló a la prensa para dar la noticia y desvincularlo de la empresa Yaman.

"Como todos saben este hombre no tiene límites. Era el enemigo mortal de Demir Yaman. Él fue quien invadió mi mansión con hombres armados y hundió mi barco de mercancía. Por último se convirtió en socio de la empresa Yaman al cambiar su identidad. Me dejé engañar por sus mentiras, así como todos", expresó la dama de Cukurova quien luego lo denunció a la policía y ésta lo detuvo.

En el capítulo de este miércoles, Hakan estará frente al fiscal quien lo interrogará para saber que esconde. "Que extraño, no puede ser los 2, Hakan y Mehmet, tiene que elegir uno. No importa cual sea, mejor comience a hablar, no perdamos tiempo", señalará el fiscal a lo que Gümüsoglu le advertirá: "no tengo nada que decir señor fiscal. Ya se informó al Ministerio de Justicia. Ellos le dirán lo que necesita".

Tras la detención de Hakan y su puesta a consideración de la justicia, Fikret hablará con Cetin y le confesará que para él Gümüsoglu es un buen hombre. "Fuimos a Beirut, vivimos una guerra, no pudimos salir de la biblioteca por 3 días y después Hakan nos encontró tan fácilmente y ¿cómo fue que lo hizo?", comenzará expresando el joven Fekeli con más dudas que certezas.

Luego le recordará a Cetin: "Un criminal tan buscado nos llevó a Damasco con las fronteras cerradas como si no fuera nada. Hay algo muy extraño en todo esto. Tal vez no sea el criminal que habíamos pensado. Por eso no se lo dije a Züleyha y porque nos salvó la vida".

Pero las dudas de Fikret no se quedarán ahí y decidirá visitar a Hakan en la cárcel para hablar con él. "Yo no esperaba que me salvaras la vida. Entonces eres el enemigo de Demir. Le debo mi vida a mi mayor enemigo", expresará Fikret.

Ante esto Hakan también le hará una devolución de gentileza: "yo también te debo un favor. No le dijiste a Züleyha aunque sabías mi secreto". Ante esto, el joven Fekeli destacará: "desde que llegaste supe que ocultabas algo. Aunque no tenías pruebas tampoco tenía dudas. Y ahora se que no eres el monstruo que dicen pero no tengo cómo probarlo".

"No creo que seas el monstruo que todos dicen. De lo contrario no me callaría solo porque me salvaste. Sólo me callé para no herir a Züleyha", confesará Fikret a lo que Hakan le aclarará: "moriría por ella".

Después de todo esto, Fikret intentará explicarle a Züleyha por qué decidió no hablar sobre la verdadera identidad de Mehmet pero ella guarda gran resentimiento por ese secreto que no lo reveló.