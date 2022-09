Andy Kusnetzoff habló de su puja con Mirtha Legrand: "Admito que..."

miércoles, 21 de septiembre de 2022 00:00

El sábado en la noche se convirtió un verdadero ring de pelea de rating entre Telefe y El Trece. Con la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión, se fortaleció la competencia para Andy Kusnetzoff y en este sentido, el conductor de PH: Podemos Hablar reveló su sentimiento ante esto.

En diálogo con LAM, Andy contó cómo toma la sana competencia con Mirtha ya que para él también es significante que haya regresado a la pantalla chica.

"Como siempre obviamente es una expectativa porque venía esperando, empezaron más tarde y nosotros estamos ahí desde marzo. Pero super contento, cuando terminamos el programa me gustó mucho, estaba conforme con el programa", afirmó.

Y agregó: "Vos sabés cuando hacés un buen programa, estaba contento. Yo sé lo que genera Mirtha, no desconozco".

"Se dio que fue buenísimo y me alegro. Tengo respeto también, es Mirtha en la televisión. Me tocó a mí competir pero se lo que es, lo reconozco. Admiro que siga ahí al frente, que siga. Igual, contento de ganar, no te voy a mentir", sostuvo.

"No miro a la competencia, de verdad. Miro el rating, voy mirando a ver... para ver qué funciona y qué no. Voy chequeando por dónde va", cerró.