Enojado, Benjamín Vicuña habló de la separación con Eli Sulichín: "No me dejó ella"

viernes, 2 de septiembre de 2022 00:14

Esta semana, trascendió la inesperada y sorprendente ruptura de la relación amorosa entre Benjamín Vicuña y su novia, Eli Sulichín, después de un año de estar juntos. La pareja se había conocido en el bautismo de la hija de Pampita, Ana, ya que al evento Benjamín asistió como padre de los hijos mayores de la modelo, y Eli como su amiga.

De acuerdo a lo que informó Yanina Latorre en LAM, habría sido Eli la que habría tomado la decisión de terminar con la pareja, de forma sorpresiva. Sin embargo, Benjamín habló del tema y aclaró los tantos de cómo ocurrieron las cosas.

“Benjamín está enojado. Él es muy educado, muy correcto y nunca te dice nada de más. Yo le preguntaba en qué fui inexacta”, contó Yanina Latorre en LAM sobre la molestia del actor con ella por dar la noticia. "Yo tengo de primera mano que la chica decidió terminar la relación y él me tira una onda como ‘no me dejó ella’. A este le pegó en el ego, pensé yo”, lanzó la panelista.

En este marco, agregó sobre el intercambio de mensajes que logró con el actor chileno: “Le pongo ‘claro, pero ¿hay algún problema? ¿Están enojados?’. ‘No, fue de común acuerdo’, me dice y yo ahí le hago todo el relato de toda la situación que yo tenía. Me dejó de contestar, me dijo que me iba a llamar y me dejó de hablar”, aseguró.

Después me dijo ‘estoy enojado’ y me mandó como si fuera un comunicado de prensa con las cuatro frases que le escribió el representante. ‘Nos separamos con mucho amor, nos queremos mucho y fue de común acuerdo’. Y no me habló nunca más”, cerró Latorre.