Andrea Bela, la sanjuanina que regresó a Canta Conmigo Ahora y brilló en la revancha

viernes, 2 de septiembre de 2022 00:20

En la segunda noche de revancha de Canta Conmigo Ahora, en la que seis participantes que ya pasaron por el big show se volvieron a presentar en una nueva chance para sumarse a la final, la sanjuanina Andrea Bela regresó al escenario, brilló y batalló por el segundo lugar de clasificación.

La artista ofreció una interpretación propia de la canción "Creo en mi" y obtuvo 92 de 100 puntos que el jurado le dio. "Estoy muy emocionada de estar nuevamente en este escenario, quiero contarles que, durante gran parte de mi vida, mi profesores y mucha gente que me quiere me dijo 'Creétela, Andrea'. Para mi, creérmela tenía una connotación negativa porque me enseñaron a ser humilde", comenzó diciendo la sanjuanina frente al jurado.

En su mensaje de apertura, antes de cantar, agregó: "Con los años me di cuenta que creérmela significaba, simplemente, creer en mi. Por eso hoy les traigo esta canción, espero que le llegue el mensaje a quien necesite escucharlo porque a mi me llegó muy de cerca. Gracias", cerró antes de su performance.

Marcelo Tinelli aseguró acordarse de ella y le deseó suerte, ya que para entrar al podio de los elegidos debía alcanzar los 90 puntos. Sin embargo ella los superó, desplazó a quien se encontraba en tercer lugar entre los ganadores de la noche y ocupó ese lugar.

Al llegar a ese lugar, Andrea debió debatirse a duelo nuevamente con su compañero Pablo Romero, quien estaba en segundo lugar en el podio, ya que en la noche sólo clasificaban dos participantes. En esta segunda instancia, Bela interpretó "Si tu me amas" y cosechó 79 puntos del jurado.

En segundo lugar lo hizo Romero, quien cantó "Todo por nada", y también deleitó al jurado, aunque no se conoció su resultado. Próximamente se sabrá cuál de los dos artistas logró ingresar a la final.

Mirá su gran presentación: