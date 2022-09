En una noche apasionante, Andrés Cantos se despidió de La Voz y Emi Soler pasó a Cuartos de Final

viernes, 2 de septiembre de 2022 00:15

Con una imponente puesta musical, de danza y luces, este jueves se vivió el duelo por un lugar en los Cuartos de Final del Team Lali en La Voz Argentina (Telefe). A diferencia de las otras instancias, esta vez, Lali abrió el escenario cantando "Como tú" junto a sus finalistas, entre ellos los 2 sanjuaninos: Andrés Cantos y Emilia Soler.

Uno de ellos, al final, recibió la aprobación del público y el otro cosechó menos votos, dejándolo fuera del certamen. Con el 17.9% de los votos, Emilia Soler obtuvo el pase a Cuartos de Final con el Team Lali mientras que Andrés Cantos se despidió del reality tras obtener el 9%, ocupando el sexto lugar de los elegidos por el público.

"Estaba un poco asustada. Hoy me había subido al escenario con otra mentalidad. Me gustaría agradecerle a Mau", comenzó expresando Emilia recordando que en aquella ocasión bajó del escenario "muy frustrada". "Mau me vio, me tomó de la mano y me dijo 'confiá en vos, el artista es artista y no importa si te vas hoy o pasado, lo que hace la diferencia es como lo vivís... la paz que tuve hoy sobre el escenario, vos me la brindaste también", expresó la sanjuanina.

Por su parte, Andrés Cantos se despidió con palabras de agradecimiento. "Estoy re-agradecido. Me voy contento porque voy a estar en el Movistar Arena", destacó Cantos quien subrayó que "la gente debe votar al artista que le gusta" y "esto es el comienzo de algo nuevo".

Las actuaciones

La ronda de actuaciones en el Team Lali contó con interpretaciones de diferentes géneros y para todos los gustos. La primera de los 2 sanjuaninos en subir al escenario fue Emilia Soler quien interpretó la canción "Por quién merece amor" y emocionó a todos.

"Sabes que nunca había escuchado esta canción nada más que en Silvio. Para mi es levantarme con el aroma del asadito de mi papá y escuchar esta canción", confesó Lali en la previa al show de la sanjuanina.

Luego, tras actuar, Emilia contó el valor sentimental que tuvo este tema para ella en lo personal: "es la canción de mis papás. Me acuerdo cuando me tocó, ellos se abrazaron y me dijeron: 'mirá las vueltas que da la vida'. Me dijeron es como si le contaras nuestra historia de amor a todo el país. Y eso es una carga emocional, más allá de la carga emocional que Silvio le dio. Nunca he estado tan feliz en mi vida como en este preciso momento".

Al escuchar estas palabras, Montaner destacó: "cantaste con mucho sigilo, respeto. Trataste de darle con esa ternura tuya el peso a cada palabra. Eso es lo que más me conmovió. Fuiste de a poco y soltaste todo arriba".

Lali, por su parte, subrayó: "decidiste cuándo, cómo porqué. Cada decisión tuya en esta canción la hiciste especial. Ahora entiendo por qué tomaste con tanto respeto y amor esta canción y no te abrumaste... eso es un buen intérprete y deseo que muchos te voten. Un beso a tus viejos".

Inmediatamente después, Andrés Cantos subió al escenario y cautivó con la canción "Corazón Partío". Con una ambientación que remontaba a un bar, el sanjuanino interpretó el tema dando su impronta personal y se llevó todos los elogios.

En la previa a la actuación, Lali destacó: "él hizo una canción re difícil, re cantada de uno de los tipos más difícil como es Alejandro Saenz y se que nos va a regalar un gran show".

Tras actuar en el escenario, Andrés agradeció a los sanjuaninos por todo el apoyo. "Es como un programa especial de San Juan", destacó Marley al ver la repercusión que alcanzó su interpretación.

En este contexto, Andrés Cantos contó que en la noche del miércoles, recibió una gran provincia de todos sus seres queridos desde San Juan: "había una caravana de gente apoyándome. Esta canción se la dedicó a mi esposa y a mi hijo. Mi esposa es un pilar en mi vida".

Al escuchar sus palabras, Soledad destacó: "vos tenías hoy una canción que creo que es de las más difícil. Todos cometemos el error de cantarla como él y vos la hiciste tuya. Y la gente la compró así y es espectacular".

Finalmente Lali subrayó: "sos un artista que puede cantar lo que sea, ya cantaste de todo a esta altura. Además lo que hiciste con la canción increíble. No todos pueden hacer tan personal una canción".