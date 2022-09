Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 2 de septiembre de 2022 00:14

La felicidad avanza en varios personajes de Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. A la alegría de la llegada de Umut, un nuevo embarazo sorprenderá a 2 figuras muy queridas de la ficción.

En el capítulo de este jueves, Zeynep se mostró preocupada ante la posibilidad de que Yaren haga algún daño en su locura de amor por Firat. "Ahora ya conoces a Yaren. Se que es difícil vivir en la misma casa, pero yo me encargaré. Tené paciencia, dame un poco más de tiempo", le pidió él a su esposa previendo que manejará las cosas sin alteraciones.

Por otro lado, Reyyan y Miran vivieron momentos de pleno amor acordando que no habrá más venganza en el camino de ambos. "¿Sabes qué es lo mejor de todo? que encontré a mi amigo y mi amor nuevamente", le reconoció ella.

En el capítulo de este viernes, Zeynep hará la prueba de embarazo tras tener un atraso y varias nauseas que alimentan sus sospechas. El test finalmente dará positivo y la buena noticia luego se la trasladará a su marido quien no imagina una situación como ésta.

"¿No estás sorprendido?, ¿no vas a tratar de entender esa cosa?, ¿o ya lo viste muchas veces?", preguntará Zeynep desconcertada al ver su reacción. Ante esto, él responderá: "he visto esto muchas veces en series y películas. Jamás de otra forma. ¿Qué sucede cuando hay 2 líneas?, ¿si una mujer te lo da con los ojos brillando de esa forma?, ¿estás embarazada?, ¿voy a ser padre?".

Por otro lado, Azize irá a la tumba de Hazar para llorar su ausencia y alimentar el dolor de no saber cómo seguir en su vida. En este escenario, en su mente escuchará las palabras que su nieto, Miran, le pronunció horas antes y con las que le marcó un camino.

"Cuando miro los ojos de la mujer que mató a mi padre y secuestró a mi hijo, me doy cuenta que he cambiado. Ümut no vivirá mi destino. No perderé a mi hijo y mi hijo no perderá a su padre. Ahora tienes que decidir. Seguirás siendo Azize o ahora serás Aishé", retumbará en la mente de la ex matriarca Aslanbey.