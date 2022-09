Can Yaman y una bella actriz de "Soñar Contigo", juntos en una nueva ficción turca

domingo, 18 de septiembre de 2022 00:00

Es muy bonita y él todo un galán. Ambos compartieron el rodaje de "Soñar Contigo" (Erkenci Kus) y pese a que no terminaron juntos, ambos se complementaron muy bien en la ficción. Se trata de la actriz turca Kimya Gökçe Aytaç, que se hizo conocida como Polen, y Can Yaman, a quien se lo conoció como Can Divit en dicha novela.

"Soñar Contigo" es una de las novelas turcas que más cautiva a la audiencia actualmente en la Argentina. Pero su éxito no sólo se dio en este país sino también en Turquía y en varios países de Europa donde se la conoció como "Pájaro Soñador" o "Early Bird". Por Telefe diariamente supera los 8 puntos de rating con su trama de comedia romántica.

La serie cuenta la historia de Sanem (Demet Özdemir) y Can Divit, 2 jóvenes que se enamoran tras besarse a oscuras en el palco de un teatro. Si bien al principio ninguno de los 2 pudo identificar al otro, con el correr del tiempo el amor sacó las dudas y los unión. Sin embargo se han visto atravesados por varios desafíos que los separaron.

Uno de esos desafíos vino de la mano de Polen, una bella modelo, que al principio de la historia fue la novia de Can Divit pero que quedó desplazada cuando él se enamoró de Sanem. Polen es un personaje que llama la atención de todos por su figura casi perfecta y estilizada. Su rostro delicado y el cuerpo de modelo, hacen que las miradas siempre estén puestas en ella.

La bella Polen está actuada por la actriz Kimya Gökçe Aytaç quien después de "Soñar Contigo" volvió a trabajar con Can Yaman en otra apuesta televisiva.

Se trata de Bay Yanlis, una ficción turca que tuvo su primer episodio al aire el 26 de junio de 2020 y cuyo nombre en castellano es "El hombre equivocado". La serie tuvo 14 episodios al aire con Can Yaman como el galán y la actriz turca Özge Gürel como la coprotagonista.

En este escenario, Kimya Gökçe Aytaç interpretó a Irem Dogan, una hermosa e inteligente mujer que trabaja como abogada y es muy ambiciosa, lo que la lleva a ser mala cuando es necesario. Ella ve a los hombres más como una herramienta y vivir en una relación seria a largo plazo no es para ella. Su trabajo siempre está en la vanguardia, está en una estructura que puede hacer cualquier cosa para levantarse.

En este caso, Irem Dogan no es la mujer que conquista el corazón de Özgür Atasoy que es el personaje que interpreta Can Yaman. Sino que, otra vez, esta actriz se convirtió en la tercera en discordia.

La trama de la ficción

Özgür Atasoy (Can Yaman) es un joven adinerado que posee un restaurante y vive una vida algo alocada, ya que ha perdido la fe en el amor y en las mujeres. Por su parte, Ezgi Inal (Özge Gürel) es una chica romántica que, tras haber sido traicionada por su último novio Soner (Taygun Sungar), se harta de que sus relaciones no salgan bien y está decidida a conseguirlo y casarse.

Así, al ver que no tiene éxito en sus conquistas, esta recurre a Özgür para que la oriente y le dé técnicas con el fin de conseguir al hombre que le gusta y que luego no la deje. A cambio, ella se compromete a acompañarle a la boda de su hermana fingiendo ser su novia, para ayudar a Özgür a deshacerse de las molestas peticiones de su madre, a quien le encantaría verlo casado y con hijos. Entre ellos acabará surgiendo una historia de amor.

¿Quién es la actriz?

Kimya Gökçe Aytaç es una actriz muy conocida en Turquía. Nació en enero de 1990 en Estambul y actualmente tiene 32 años de edad. Se casó en el año 2011 con el también actor Gökçe Özyol, del que se separó en el año 2013.

La joven tiene 204 mil seguidores en Instagram y allí publica desde fotos de sus trabajos en televisión hasta producciones de moda. Su belleza hace que reciba cientos de mensajes en cada una de sus publicaciones y miles de Me Gusta.