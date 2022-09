Inesperado: Telefe anuncia "momentos culminantes" y el pronto final de una exitosa novela turca

domingo, 18 de septiembre de 2022 08:00

Uno de los fuertes de Telefe está en las ficciones turcas y las tardes se encaminan a una etapa de cambios antes de fin de año. Este sábado, el fandom no dejó pasar un detalle anunciado mientras emitían "Los Simpsons".

Se trató de una promo de "Soñar Contigo", en la que en la parte superior derecha de la pantalla se leía "Momentos culminantes". Lo cierto es que los seguidores están eclipsados por la tensión romántica entre Can (Can Yaman) y Sanem (Demet Özdemir) y se mostraron sorprendidos por estar afrontando la recta final de la novela, que se emite de lunes a viernes a las 17:45 hs.

Lo cierto es que esta semana se inicia con el capítulo 47 de la ficción original que tiene 51 emisiones en total. Por ende, quedan 4 capítulos completos que el canal fracciona para que se extiendan por más tiempo. No obstante, el cierre de la historia llena de magia, comedia y romance está cerca.

Repasando, el viernes hubo un cambio fuerte. Finalmente se dio la tan esperada reconciliación en la pareja, después de un momento que sacudió a todos. Yigit fue descubierto tomando un té con el mayor enemigo de Sanem y luego Can le mostró las fotos que demuestra que detrás de todas las maniobras perversas contra ella, estaba su propio editor.

Ella tenía que decidir si confiaba en su amado o en el escritor, que estuvo a su lado en el peor momento de su vida. Lo que definiera haría que uno de los personajes más polémicos terminara abandonando la ficción. Eso marcó que Yigit tuvo la última participación en la historia en el capítulo del viernes.

Lo hizo dejando una carta dedicada a Sanem, que entregó en sus manos quien fue cómplice de aquel: Hüma. La madre de Can le dio la misiva donde el joven le habla con el corazón. "Sanem me gustaría que me perdones. Espero que aceptes mis disculpas. Es cierto me enamoré de tí y no pude controlarme", comenzó expresando Yigit en la carta.