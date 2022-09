Emocionante regreso de Mirtha Legrand a la televisión: "pensé que no volvía más"

domingo, 18 de septiembre de 2022 00:00

La espera terminó, Mirtha Legrand regresó a la televisión con un look elegante y una sonrisa radiante. En primer lugar, decidió dedicarle unas palabras a su histórica locutora Nelly Trenti, fallecida hace pocos días. “Divina Nelly, nunca la olvidaré”, resaltó emocionada Mirtha.

Posteriormente, habló sobre su salud y destacó que “pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología con Guillermo”.

Luego, presentó a sus invitados: Moria Casán y su actual pareja Fernando Pato Galmarini, el periodista Baby Etchecopar y el jurado de Canta Conmigo Ahora, José Luis El Puma Rodríguez. Tras recibir un afectuoso saludo virtual del artista colombiano Maluma, comenzó con la velada.

Mirtha saludó uno a uno a sus comensales y pasó lista por las veces que habían visitado el programa. La velada pasó por todos los estados. Empezó con un debate político entre Etchecopar y Galmarini, con Moria intentando marcar su propia posición. Por su parte, el Puma reveló la decisión que tomó hace un tiempo: no hablar más de política.

Para salir de la arena política, Moria le obsequió a la Chiqui un presente especial. Una corona de oro artesanal que trajo de Europa. "Es para vos como un símbolo de tu reinado absoluto”, remarcó Moria.

Luego, recordaron distintas anécdotas sobre la carrera profesional de cada uno de los invitados. Por su parte, la conductora lanzó una tajante pregunta a Moria: ¿Moria, vos nos querés a Susana y a mí?“. La diva respondió que “me cuesta un huevo querer. A vos te quiero muchísimo. A Susana también la quiero, pero nunca fuimos amigas. Fuimos la rubia y la morocha, trabajamos con Olmedo y Porcel, éramos todos estelares: en el teatro encabezaba yo, en el cine encabezaba ella. Fuimos muy buenas compañeras de trabajo”.

Mirtha se mostró contenta en su ansiado regreso a la televisión, y disfrutó de la charla junto a sus invitados de la nueva edición de La Noche de Mirtha.