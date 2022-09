Sole Pastorutti, polémica en La Voz Argentina: "pronto eso va a cambiar"

sábado, 10 de septiembre de 2022 09:05

Este domingo y lunes, Telefe emitirá en vivo durante dos noches, la gran final de La Voz Argentina 2022, en la que sólo uno de los cuatro participantes que llegaron a esta instancia se coronará campeón del big show conducido por Marley.

En este aspecto, Soledad Pastorutti, una de las coach que junto a Ricardo Montaner cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en el programa, se refirió a un tema que no dejó de ser central en la temporada, y se metió en la polémica.

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por la Once Diez, la cantante argentina que demostró tener gran química con el público, señaló: "En el mundo de la música, todavía somos menos las mujeres que los varones, si bien todavía falta un montón siento que pronto eso va a cambiar, el público femenino tiene otras fantasías con el cantante varón, el proceso es lento, pero creo que este año hay muchas más chances de que gane una mujer".

"De verdad pienso que este año se puede dar. A mí también me han criticado mucho por elegir más varones, pero también lo hago porque sé que puedo ganar", reveló la artista. El participante que representa a su team es Yhosva Montoya de la provincia de Chubut.

En tanto que en la edición 2021, fue Francisco Benítez, el folclorista que en la final se enfrentó a Luz Gaggi y terminó levantando el gran premio de campeón.

En cuanto a la elección de las canciones que se interpretan en el reality, "La gringa", opinó: "La canción que uno elige es muy importante. A mí no me parece mal que se cante en inglés, si creo que hay una gran porción de la gente que no se siente identificada con eso".

Y finalizó: "Yo pienso mucho en las canciones de mi equipo buscando aquello que creo mejor, pero tratando de que también coincidan ellos, y su registro y su personalidad".