Quién es la máscara: aseguraron que hay mala relación entre dos jurados

El próximo lunes 12 de septiembre arranca en Telefe "Quién es la máscara?", la nueva superproducción del canal de las pelotas conducido por Natalia Oreiro, y ya fueron varias las internas que se habrían filtrado antes de su comienzo.

En este escenario, Wanda Nara, Karina, Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky serán los encargados en develar la identidad de los famosos que se presenten disfrazados. Precisamente, sobre dos de ellos habría trascendido que no mantienen una buena relación.

Fernanda Iglesias, panelista de LAM, reveló que de "buena fuente", supo que Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky no se llevarían bien, aunque ninguno de los dos van a desmentir la situación.

En este caso, reveló que ambos famosos se saludan por respeto, pero que Lizy no sigue en redes sociales a Moldavsky. Según sostuvo Iglesias, el conflicto entre los dos vendría desde el programa anterior, donde ella era la figura principal y la gente se dio cuenta de esas diferencias. “A ella se le notaba más”, sumó.

“Ella no lo dejaba hablar y esto se notaba mucho en redes. Todo el mundo sentía que él estaba de más y ella se ve que sentía lo mismo porque no lo deja participar mucho… Desde ahí no se bancan”, remarcó.