Mirá qué actores asistieron a la boda de Demet Özdemir: ¿estuvo Can Yaman?

jueves, 1 de septiembre de 2022 00:00

Pasaron ya varios días desde que la actriz Demet Özdemir se casó con el músico Oguzhan Koç y las repercusiones no paran en varios países del mundo. La protagonista de "Soñar Contigo" (Erkenci Kus) vivió una ceremonia a pleno y las fotos con los videos de ese momento ya pululan en las redes sociales.

Es que el flamante matrimonio apostó a una gran fiesta, a la que asistieron varios famosos, tantos amigos de ella como de él. Algunos de estos son figuras que en Argentina son muy conocidas por algunas ficciones que ya se vieron en el país o están actualmente en emisión.

Entre los que dijeron presente está el actor Birand Tunca que en "Soñar Contigo" interpretó a Emre Divit. El galán asistió a la boda acompañado de su pareja, una bella morocha que deslumbró con su look seductor de vestido marrón entallado. Este actor palpitó su presencia en el casamiento a través de su cuenta de Instagram donde previo publicó un posteo en el que se lo ve en una foto en el auto y las palabras: tiempo de casamiento.

Otro de los que dijo presente fue Anil Çelik que en más de una ocasión actuó junto a Demet Özdemir. En "Soñar Contigo" (2019) interpretó a CeyCey mientras que en "Con olor a fresas" (2015) se puso en la piel de Erdem. A la fiesta de bodas, el actor asistió junto a su pareja y luego la foto del momento la compartió en su cuenta de Instagram con la frase "estoy bien".

También asistió a la fiesta Furkan Palali conocido en Argentina por el papel de Fikret Fekeli en Züleyha (Bir Zamanlar Cukurova). El galán fue compañero de elenco de Demet Özdemir en la serie "Habitación 309", que salió al aire en el 2016.

A esta fiesta, el actor asistió solo pero se llevó la atención de toda la prensa turca por el acercamiento que tuvo a una de las invitadas de la boda: la actriz y presentadora de televisión Hande Dogandemir. Según el portal Aksam, estuvieron juntos toda la noche y fueron pareja de baile en todo momento. La prensa del corazón indicó que hubo un "llamativo acercamiento" entre los 2 y se preguntaron: "¿nació el amor?"

Por otro lado, también estuvo presente otro actor que ahora conquista los corazones en Argentina. Se trata de Ibrahim Celikkol quien actualmente se lo ve interpretando a Hakan en "Züleyha" (Bir Zamanlar Cukurova). El actor fue coprotagonista de Demet Özdemir en la serie "Mi hogar mi destino" que estuvo al aire en Turquía hasta el 2021.

A la boda también asistió solo, como ocurrió con Furkan Palali pero, a diferencia del anterior, no se lo vio con nadie en particular sino que disfrutó del momento con todos los colegas y amigos del mundo del espectáculo.

La ceremonia y fiesta se desarrolló en el jardín del Six Senses Hotel, ubicado en el Bósforo, Estambul. El primer baile de los recién casados fue con la canción 'You're in My Mind' interpretada por Zeki Müren. En este contexto, hubo una carrera de elegancia en la que ella usó 3 vestidos de novia diferentes.

Pero la pregunta de todos los fans de la actriz fue: ¿estuvo Can Yaman? La respuesta es NO. El actor, con el que ella coprotagonizó "Soñar Contigo", no asistió a la boda y, según la prensa turca, fue porque no estuvo invitado. Hace unos años ambos quedaron envuelto en rumores de amor pero que nunca lo confirmaron. Sin embargo siempre se mostraron con mucha química y buen humor.