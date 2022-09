Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 1 de septiembre de 2022 00:00

Comenzó septiembre y con este mes la cuenta regresiva para el final de Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La ficción transita sus últimas semanas y con esto el último capítulo está cada vez más cerca con grandes giros y momentos conmovedores.

En el capítulo de este miércoles, la familia Sadoglu encabezó la reunión de la compañía que los une con los Aslanbey. En esta ocasión Firat se mostró arrepentido por las decisiones que tomó anteriormente con el destino de la empresa impulsado por Füsun y que lo llevó a pelearse con Miran.

"Digo que cancelemos el último contrato que adquirimos... por culpa de eso entramos en conflicto con gente con la que trabajamos por años. Ese problema casi nos lleva a poder cerrar la empresa", lamentó Firat por aquella decisión que tomó. Luego expresó su deseo de renunciar a la presidencia y presentó la nota de los abogados de Azize otorgando a Miran toda la autoridad sobre sus acciones.

En el capítulo de este jueves, Cihan y Handan reconocerán la preocupación que les genera no tener contacto con Azat y que él no sepa todo lo que ocurrió en la familia desde que se marchó con Gönul. Entre otras cosas, él no sabe que murió Hazar asesinado por Füsun.

"Mi hijo Azat volverá, lo se. Tal vez traiga a su esposa e hijos", expresará con tono de deseo Hadan, quien guarda la ilusión de que su hijo deje atrás los miedos por las venganzas y viva en familia.

Por otro lado, Zeynep se mostrará preocupada ante la posibilidad de que Yaren haga algún daño en su locura de amor por Firat. "Ahora ya conoces a Yaren. Se que es difícil vivir en la misma casa, pero yo me encargaré. Tené paciencia, dame un poco más de tiempo", le pedirá él a su esposa previendo que manejará las cosas sin alteraciones.

Luego Firat le pedirá un favor a Zeynep y se verá sorprendido por algo inesperado. "Necesito que hagas algo por mi. Se trata de nuestro futuro. Digo que un bebé", le comenzará expresando él a lo que ella interrumpirá desesperadamente con ganas de ir al baño por nauseas.

Más allá de todo esto, Reyyan y Miran vivirán momentos de pleno amor. En la cama ambos jugarán y reirán sin tensiones ni preocupaciones. "Si tu me dejas hacerlo tiernamente, me olvidaré de todo, absolutamente de todo", le dirá él a lo que ella responderá con gracia: "¿sabes qué es lo mejor de todo? que encontré a mi amigo y mi amor nuevamente".