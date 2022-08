Soñar Contigo y Zuleyha: la curiosa pasión que comparten dos de los galanes

domingo, 7 de agosto de 2022 00:00

Las novelas turcas han copado la programación de Telefe desde hace años y junto con la llegada de estos grandes tanques, también desembarcan actores que hasta el momento eran desconocidos tanto en Argentina como en el resto del mundo. Ellos, los galanes, también se convierten en un boom y consiguen fans que los admiran en distintos idiomas.

Esto ocurre por ejemplo con Ibrahim Çelikkol que se sumó esta última temporada a "Zuleyha", y Can Yaman, el protagonista de "Soñar Contigo". El primero tiene una amplia carrera y tan solo en Instagram tiene 2.3 millones de seguidores. Por su parte, el actor "con aire de Thor" está a punto de llegar a la nada despreciable cifra 10 millones y ha aterrizado en Italia para aprovechar el éxito de sus novelas y participar en nuevas producciones.

Pero más allá de estos personajes que los han consagrado internacionalmente, ambos comparten una pasión que muchos desconocen: el básquet. Nacido en la localidad de Izmit, Kocaeli en Turquía, Ibrahim ha tenido a la par de su carrera artística, una destacada participación en el deporte. Es que sus habilidades lo llevaron hasta formar parte de la selección turca de baloncesto en la categoría de inferiores.

"Todos mis sueños y deseos pasaban por baloncesto. Pero nada en la vida va como lo planeaste. (...) Francamente, no sabía qué era la fama y cómo de atractiva podía ser. El mío fue un punto de inflexión. Me lesioné y después de este incidente, me decanté por actuar”, dijo a Hurriyet.

En lo que respecta a Can, además de actor es abogado y se graduó de la universidad justamente gracias a una beca de deportes jugando para el equipo de basquetball de su facultad.

Aunque definitivamente se ha volcado en el arte como profesión, tal y como siempre plasma en sus redes sociales, el baloncesto no es el único deporte del que el actor es aficionado. También ha encontrado su lugar entre las artes marciales mixtas, el boxeo, el CrossFit y la calistenia, por lo que continuamente se somete a entrenamientos de alto impacto que comparte con sus seguidores en Instagram.