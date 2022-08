Soñar Contigo: los accesorios de Sanem que llaman la atención del fandom

viernes, 26 de agosto de 2022 00:00

Sin dudas, la nueva etapa de "Soñar Contigo" trajo grandes sorpresas para sus seguidores. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es "Erkenci Kus", no solo cambio sus locaciones sino también muchos de sus personajes.

La historia de Can y Sanem tuvo un gran quiebre hace un par de semanas cuando se dejó de desarrollar toda la trama en la agencia Fikri Harika y se trasladó la acción a una finca. Con la naturaleza envolviendo todo el tiempo a sus personajes, la serie conserva en su trama el espíritu de comedia romántica. Sin embargo sus protagonistas ya no lucen como al principio.

Ahora los look de Can y Sanem son mucho más "salvajes" con el cabello al viento y atuendos más sueltos, muy diferentes a los que los caracterizó en la primera parte de la historia. Sin embargo no sorprende en los fans el look tanto en él como en ella. Es que además del vestuario, hay algo que se roba la mirada de muchas personas: los accesorios que porta.

Es que ahora Sanem, interpretada por la actriz Demet Özdemir, usa enormes anillos en sus manos, pulseras de múltiples tamaños y formas, y collares artesanales que impactan. Las piedras forman parte de sus accesorios como una esmeralda y un rubí. Sólo en sus manos porta 3 anillos que la acompañan en toda la trama, 2 de los cuales son precisamente esas piedras. Pero hay un cuarto anillo, también de piedra, que conserva oculta.

Se trata del que le regaló Can cuando le pidió matrimonio y que lo lleva colgando de una cadena en su pecho. Este anillo de compromiso es un zafiro pequeño que pese a que en la trama estuvo más de un año lejos de él, ella nunca lo soltó. Éste le sirve de fortaleza para no derrumbarse cuando sufre por Can.

Pero no son los únicos accesorios. Sanem porta pulseras trenzadas y otras cosidas que acompaña con piedras más rústicas y que le dan un estilo más natural.

EL LOOK

Sin embargo hubo algo que llamó mucho más la atención de los seguidores de la serie. Se trata del rotundo cambio de look de Sanem que tuvo un giro de 180 grados.

En la ficción, la chica ya no es la inocente que fue abandonada por su amado sino que ya es más madura e independiente. Se alejó de sus padres que le coartaron sus proyectos para casarse con Can pero además para ser feliz con lo que le gusta. Pero además, y por nada menor, estuvo internada en una clínica mental donde conoció a quien hoy es su mejor amiga: Deniz.

De la mano de este cambio, Sanem logró independizarse económicamente y crecer de la mano de sus propios medios. Se convirtió en una escritora famosa tras publicar su historia de vida en un libro que tituló "El fenix y el albatros". Además se dedica a hacer cremas que vende al por mayor.

Todo esto hizo que ahora luzca con una nueva imagen. La joven ya no aparece en la trama con pelo corto y con un look urbano con el que hacía lucir sus curvas en la primera etapa de la ficción. Ahora aparece con indumentaria rural y con un estilo más desestructurado.

De la mano de su nuevo perfil, usa el cabellos mucho más largo, con peinados sueltos y al viento. Su forma de ser es mucho más controlada y tranquila pero también más libre, lo que es acorde al look que plantea.

Esta nueva imagen que brinda Sanem se conjuga con el cambio que viene también a presentar Can pero que ya algo lo lució en la primera etapa cuando salía de su perfil con cabello atado y look salvaje.

Y ¿a vos qué te parece el nuevo look?