Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 26 de agosto de 2022 00:00

Mucha tensión se vive en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela atraviesa la situación desbordante de la desaparición del pequeño Ümut por culpa de Füsun y eso lleva a que todos en la familia Sadoglu salga a buscarlo pero midiendo y reteniendo el accionar de Azize.

En el capítulo de este jueves, la búsqueda de Ümut se intensificó después de que Füsun decidió no entregar el bebé a Miran. La mujer Aslanbey, al ver que Cihan no quedó detenido por el crimen de Hazar, se negó a entregar al pequeño y redobló su venganza. Frente a este escenario, Reyyan decidió ir a buscar a su bebé pero se encontró con un contexto impensado.

"Papá, una mujer me visitó y dijo que vio a Ümut. Fuimos al lugar que nos dijo pero mi hijo no está. Por favor ven aquí", le pidió Reyyan vía telefónica a Mahfuz quien en ese momento se encontraba con Miran buscando al bebé. Ante esto, este último se sintió decepcionado por lo que su esposa no recurrió a él a pedirle colaboración.

En el capítulo de este viernes, Miran tratará de acercar posiciones con Cihan y reconocerá lo que pocos saben. "Se que tu no mataste a mi padre. Pero Füsun quiere que te culpe de eso", le confesará Miran al tío de Reyyan generando gran sorpresa en este último.

A partir de esto, ambos hombres decidirán unirse para encontrar a Ümut y ver la forma de derribar el imperio de maldad de Füsun. Para ello tomarán como rehén al joven que trabajaba como empleado de la mujer Aslanbey y buscarán la forma de que revele la verdad.

"¿Y mi madre?, ¿la lastimaron?", preguntará con miedo el joven quien preguntará si ambas están bien y a salvo. Ante la confirmación de Miran vendrá el siguiente paso, saber qué pasó con Ümut. "Las dos están a salvo. Lo que debes hacer es llevarnos con mi hijo. Luego verás a tu madre y tu hermana", aclarará Miran llevando al empleado al límite para que, en base a la extorsión, revele todo lo que sabe.