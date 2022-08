Fugitiva: ¿por qué Ulas Tuna Astepe, "Tahir", no publicó un mensaje cuando terminó la ficción?

viernes, 26 de agosto de 2022 00:00

Fugitiva fue sin dudas la ficción éxito no sólo en Argentina, cuyo final se vio el pasado martes por Telefe, sino en cada país que se emitió. Su nombre original es "Sen Anlat Karadeniz" y su trama compleja, que abordó con profundidad el tema de la violencia de género e intrafamiliar, atrapó a la teleaudiencia.

La protagonista fue Nefes, una joven mujer que escapó de los golpes de su pareja, llevándose a su pequeño hijo Yigit. Poder escapar y sobrevivir fue gracias a Tahir, quien no sólo la refugió sino salió a defenderla de todos los que querían hacerle mal. Nefes estuvo interpretada por la actriz Irem Helvacioglu mientras que Tahir fue protagonizada por el actor Ulas Tuna Astepe.

Cuando la historia llegó a su fin, ella (como también varios de los actores del elenco) recurrió a su cuenta de Instagram para dedicar unas palabras a los seguidores pero también a su personaje. Junto a un álbum de fotos posteó: "qué puedo decir, con qué palabras puedo explicar lo que está en mi mente y lo que está dentro de mi corazón. Mucho que decir tal vez... pero 'Sen Anlat Karadeniz' se convirtió en mi familia... nos convertimos en una familia. Pasamos por muchas cosas buenas y malas, nos cansamos pero el cansancio no nos impidió seguir. Creíamos, confiamos, nos apoyamos mutuamente. Creíamos en la esperanza del aliento, la terquedad de Tahir, en la fuerza de Yigit en el extrañamente poderoso equipo. He aprendido mucho en el camino. Había una gran responsabilidad que estaba tratando de explicar. No podría haberlo hecho solo gracias a mi familia. Tenía una familia más que conocí, conocí, amé, amé, apoyada por la familia Sak. Muchas gracias a todos. Siempre con esperanza y persistencia... Respira, no me estoy despidiendo de ti, se que es tratar de ser voz a todos los silencios con la esperanza".

Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de muchos. Pese a su fuerte vínculo con los seguidores de la ficción, no publicó nada en su cuenta de Instagram. El único video alusivo a la serie que tiene en su muro es uno publicado durante el proceso de las grabaciones y que invita a la teleaudiencia a esperar la nueva temporada. "Juntos otra vez al final del verano. No dejes a las madres sin flores, a los padres sin gratitud y a los niños sin regalos en la mañana de la fiesta. No te vayas a la cama enojado", escribió por aquel entonces. Pero, ¿por qué no publicó al final de la novela?

Ulas Tuna Astepe es sin dudas uno de los actores turcos del momento. El galán interpretó a Tahir Kaleli que también recibió el nombre de "el tigre del mar" y "el loco Kaleli" y se ganó el corazón de todos. Sin embargo no publicó nada al final de la ficción porque confesó que decidió alejarse de las redes sociales porque no le hace bien.

El actor de enorme sonrisa y casi 1.90 de altura es muy reconocido en su país de origen y eso lo llevó a tomar una decisión en cuanto a las redes sociales. En un video que hizo en su casa con todos sus colegas de "Fugitiva", el actor confesó: "siempre me preguntan por qué no aparezco en las redes, por qué no aparezco en las transmisiones y esas cosas. Y hay una respuesta y es esto".

"Deben saber que entre el personaje que interpreto y yo hay una gran diferencia. Es por eso. Y tengo mucho miedo de que eso lo arruine", reconoció el actor y luego agregó: "lo he vivido en todas las ceremonias de los Oscar y alfombras rojas. Algunos actores y actrices fueron destrozados y arruinados frente a mis ojos. Eso es porque los actores son de carácter enérgico. Son personas que llevan y toman un poco de todo".

Finalmente el actor destacó que no quiere que el afecto o no que genera sus personajes terminen mezclándose con la vida real y eso desencadene una respuesta en el público que no es deseada.

En Instagram la cuenta original es @ulasastepe y cuenta con 1.2 millones de seguidores sin embargo tiene a penas 10 publicaciones. La primera la compartió el 15 de agosto del 2017 mientras que la última la hizo el 30 de julio del 2022. Pese a no tener actividad, sus publicaciones tienen un gran alcance. Es así que esa última, que fue un video de sus vacaciones pero sin salir él, alcanzó más de 40 mil reproducciones.