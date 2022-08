Andrés Cantos cautivó en La Voz Argentina y espera ser elegido por la gente

martes, 23 de agosto de 2022 00:00

En una noche vibrante en La Voz Argentina, donde todos los participantes del team Lali volvieron al escenario para demostrar sus virtuosas voces, el policía sanjuanino de la Banda de Música, Andrés Cantos, dejó a su coach con la boca abierta por una interpretación sin igual.

Con una versión propia de "Mucho más allá", el joven dejó todo su talento arriba de las tablas y lo demostró incluso desde el ensayo con Lali. "No puedo deci nada... ¡No! Me dejaste muda. Lo que sostenés esta canción no se puede creer", comenzó diciéndole Lali entre risas nerviosas.

"Lo que el tipo va a hacer en el escenario es muy heavy, a mi me dejó helada, creo que tenía que hacer la canción que va a hacer esta noche y va a quedar grabado para siempre esta interpretación", agregó Lali, orgullosa de su participante.

Tras su performance en los Playoffs, no sólo Lali quedó impactada con la presentación del sanjuanino, sino también los hermanos Mau y Ricky que expresaron: "¡Carajo!", tras escucharlo cantar. "Primero que nada, te extraño", lanzó Montaner ya que el policía era de su team y en Los Knockout fue robado por Lali.

"Caíste en buenas manos, sobre todo haciendo todo a vos de pecho, o sea para adelante. Te felicito hermano, ojalá que sigas progresando dentro del programa", agregó su ex coach.

"Es impresionante lo que vos cantas, te vi la dificultad pero lo que hay que rescatar siempre, ante eso, que vi que la luchabas, te acomodabas el saco y volvías. Y en el final.. ¡Zaz! Clavaste la nota. Vi tu lucha con la canción y te quiero felicitar porque pocas veces uno ve una canción tan difícil donde el artista se sobrepone al problema y sigue, y la rompe. Te felicito", cerró Lali.

Al final del programa, Andrés no fue uno de los 4 participantes elegidos por Lali y ahora su futuro en el programa quedó en manos de la gente. A través de mitelefe.com los seguidores podrán votarlo para que siga en carrera.