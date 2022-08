Züleyha Tierra Amarga: la actriz de Saniye abandona finalmente la ficción

sábado, 20 de agosto de 2022 00:00

Fue uno de los personajes que estuvo presente desde el primer capítulo. Su perfil fue variando en el tiempo de la mano de los mismos cambios que se dio en todas las temporadas de Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. Se trata de Saniye quien esta semana tendrá su última intervención en la novela cuyo verdadero nombre era "Bir Zamanlar Cukurova".

Saniye es la esposa de Gafur y capataz de la estancia y la mansión de los Yaman. Siempre se caracterizó por su perfil fuerte y severo que al principio se opuso a Züleyha pero luego se transformó en su mano derecha. En la Tercera Temporada se ausentó por varios capítulos a raíz de que contrajo Covid-19 pero luego regresó para continuar con la trama.

Sin embargo ahora saldrá de la historia pero esta vez para siempre. El personaje morirá en el capítulo original 120 que es el que empezó a verse por la pantalla de Telefe el jueves pasado y que tendrá su final entre este lunes y martes. ¿Cómo morirá? para no "spoilear" habrá que estar atentos pero será de una manera trágica.

Saniye estuvo interpretada por la actriz Selin Yeninci quien tras este triste final decidió volcarse a las redes sociales para despedirse de su público. En un extenso posteo en Instagram agradeció a toda la producción pero también a los seguidores de la ficción que acompañaron minuto a minuto la trama.

El posteo:

Me diste grandes comienzos, no un final. Muchas gracias a nuestros productores Timur Savcil y Burak Sagyasar por todas las bondades que me entregaron. Siempre ha sido muy valioso ser parte de esta leyenda que han producido y mantenido durante años como una expresión de respeto y amor por la audiencia.

Nuestros directores son Murat Saraçoglu y Evren Karabiyik. Gracias por cada momento que confiaron en mí y me liberaron en mi patio de recreo e hicieron que todo el proceso fuera hermoso para mí. Muchas gracias a todo nuestro equipo de escritores, que brillan en cada capítulo, por su inspiración. Gracias a todos mis compañeros actores.

Felicidades a todos y cada uno de mis compañeros que se fueron, se sumaron y han recorrido el mismo camino desde el primer día. Y por supuesto, a todo nuestro público que nos ha apoyado hasta el momento;

Amabas tanto a Saniye que añadiste vida a mi vida. He tenido la suerte de sentir tu mano en mi espalda. Gracias a Dios que estás ahí. Estoy seguro de que nos mezclaremos de nuevo. Permítanme terminar con una despedida de Adana.

Dios los bendiga a todos. Adiós, adiós, adiós!