Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 22 de agosto de 2022 00:00

Momentos de grandes revelaciones pero también muy tristes se vienen en Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova". La ficción estará atravesada esta semana por la desilusión de Züleyha con Hakan y la muerte de 2 queridos personajes.

En el capítulo del viernes pasado, Hasmet Colak se presentó ante Züleyha para advertirle que quiere recuperar lo que para él sos sus hectáreas. El hombre aseguró que los Yaman se las sacaron y que al enterarse que Demir murió, será "piadoso" con ella para no reclamar también el dinero que perdieron.

Además Hakan se mostró molesto por la cercanía que tuvo ella con Fikret, quien no deja de desconfiar en él. Züleyha sigue creyendo que él es Mehmet y con ese pensamiento se prepara para casarse con él de manera inminente.

En el capítulo de este lunes, Hakan y Züleyha irán a ver las tierras donde piensan extenderse pero ahora como familia. "Habrán muchos árboles acá. Construiremos un invernadero porque sé cuánto te gusta. Seremos una enorme familia con bastante trabajadores e hijos. Un niño y una niña, me gustaría", expresará Hakan proyectándose con Züleyha para el resto de su vida.

Con todo la hectárea como escenario natural, se dará un importante momento para ambos como pareja. "Pero ¿cuándo nos casamos?", preguntará Züleyha a lo que Hakan le responderá: "cuando quieras, la próxima semana, si quieres".

Por otro lado, Bëtul y Bahap, el hermano de Adbülkadir, planean cómo será la venganza contra Fikret y Züleyha por haberlos echado tanto de la mansión como de la empresa. Para ello usarán el video que filmaron de Fikret sacando los panes de marihuana del camión de Züleyha y guardándolos en el baúl de su auto.

"Parece que los guarda pero no lo está haciendo. Al contrario, se ve así porque lo alteramos", señalará el hombre. Tras tener en su poder esta cinta, Bëtul hará una aclaración: "te hare pagar por todo lo que hiciste Fikret. Haré tu vida miserable".

Lejos de Cukurova, Saniye y Gülten irán a las tierras de los Yaman que fueron posesionadas por Hasmet Colak para recuperarlas. Allí Saniye le hará una advertencia a los empleados de aquel hombre: "tenemos las escrituras así que eso es todo. Toma tus hombres y vete. Date prisa porque no tengo tiempo".

Al escucharla hablar así frente a los empleados, aparecerá el mismo Colak quien pedirá explicaciones. "Escuche no soy cualquier mujer señor Colak. Soy la capataz de los Yaman y estoy protegiendo la tierra que pertenece solo a los Yaman. Lo que significa, que ustedes no se pueden llevar ni una hoja de este lugar. No lo permitiré", señalará Saniye quien luego se dirigirá a los cajones de frutas que habían en la finca de los Yaman.

"Pero que vergüenza señor Colak. ¿En qué pensaba?, ¡en serio! no puedo creerlo. Pero quiero saber algo: ¿no les da pena robar fruta?, es tan miserable. ¿Eso es todo lo que aprendió en prisión? a ser un maldito y sucio ladrón. Lárguese ahora sino llamaré al ejercito para que los saque de nuestra propiedad a la fuerza".