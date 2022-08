Crossover: el mensaje en la botella que une a "Soñar Contigo" con otra novela turca

sábado, 20 de agosto de 2022 00:00

Si algo tiene algunas novelas turcas son el vínculo que muchos de sus autores realizan entre las obras que ellos mismos escriben. Sucedió el año pasado entre "Doctor Milagro" y "Fuerza de Mujer" cuando ambas series cruzaron a sus protagonistas para aparecer paralelamente en todos los actores juntos en las 2 ficciones. Ahora "Soñar Contigo" hará un "crossover" pero esta vez con una ficción que aún no se ha visto en Argentina.

Se trata de "Love is in the air", que en países de habla hispana se la conoce como "Me robaste el corazón". Ésta se grabó y salió al aire entre el 2020 y 2021 y contó con el guión de Ayse Üner Kutlu. Casualmente ésta fue la misma guionista de "Erkenci Kus" (que se grabó en el 2018 y 2019), que en Argentina se la conoce como "Soñar Contigo" pero que en Europa alcanzó el nombre de "Pájaro Soñador". Es por eso, que ambas historias tienen un vínculo que las une y fortalece ante la audiencia.

Actualmente en "Soñar Contigo", la ficción que se emite todas las tardes por Telefe, Can y Sanem se reencontraron después de un año de distanciamiento. Él decidió dejarla tras la desconfianza que ella tuvo sobre él tras quemarse su diario íntimo. A partir de esto, él se fue a navegar por el Mar Negro mientras que Sanem terminó internada en una clínica psiquiátrica. Finalmente ella logró recuperarse y cumplir el sueño de escribir su primer libro, "El Fenix y el Albatros".

Desde hace 2 semanas se ve por la pantalla de Telefe esta segunda etapa de la novela en la que, tras un año sin verse, Can y Sanem se reencontraron con el pasado que aún les pesa pero el amor aún siendo intenso aunque lo ocultan. En todo este escenario, ella quedó dependiente de unas pastillas para evitar la depresión y cada vez que el frasco de su medicación se termina, ella tiene un gesto que pocos conocen.

Cuando el frasco se vacía, ella escribe una carta que luego mete en ese frasco y la tira al mar. Esas botellas sirven de envoltorio para las cartas que escribe y lanza para que el agua se la lleve. Pero ¿qué escribe en ese texto Sanem?, ¿qué dicen esas cartas?.

En esta serie nunca se revelará pero la guionista de la historia sí reveló una de esas cartas a través de la ficción "Love is in the air". En esta otra novela, que se emitió tiempo después a la anterior, los protagonistas son Eda y Serkan quienes también viven una historia de amor intensa con encuentros y desencuentros.

El crossover (que significa cruce) se da cuando el protagonista llega a un muelle tras alejarse de su amada y allí encuentra una botella flotando con una papel en su interior. Al abrir el envase de vidrio se encuentra que hay una carta en su interior.

La misma dice: "Durante mucho tiempo he estado lejos de ti. Por mucho que lo he intentado no te he olvidado, no he sido capaz. ¿Cómo se olvida un amor que han sentido todas las células de tu cuerpo? Con los años he aprendido una cosa, el amor no es como en los cuentos de hadas. El amor duele, el amor te hace sufrir y te vuelve loco, pero si vuelve a ti, lo olvidas todo y vuelves a intentarlo. Vuelves a esperar. El amor no es una ciencia, más bien es esperanza, por favor no pierdas la esperanza. Y si esto es un error, entonces herraremos juntos. Si nos quemamos, será juntos. Quédate conmigo. Sé mío. Sanem”.

El encargado de leer estas tristes palabras fue Serkan, pero tanto él como Eda sintieron que esa carta estaba hecha para ellos. Aunque en ese momento Eda siente una profunda decepción con Serkan, está claro que los dos siguen estando enamorados y deben seguir luchando por reanudar su historia de amor.