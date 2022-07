Nicolás Olivieri enamoró con su voz en La Voz Argentina, ganó la Batalla y pasó a los knockout

viernes, 29 de julio de 2022 00:00

"Lo que logro aportar es un sentimiento, dulzura, esa es mi impronta". Con esas palabras, Nicolás Olivieri adelantó lo que se iba a ver en la Batalla de La Voz Argentina y no solo lo logró sino que le permitió alcanzar el pase para pasar a la siguiente ronda de la competencia.

El joven sanjuanino de 22 años, oriundo de Albardón, interpretó la canción "Mujer, niña amiga" con Octavio de Santiago del Estero. Ambos pusieron su impronta a la zamba y se llevaron todos los elogios en el Team Soledad.

"Me pareció hermoso, dulce, sentido. Me encantó cómo tocaron la guitarra. Yo tengo problemas cuando las personas cantan en unísono pero acá me encantó... en este caso estaban perfectamente en unísono", expresaron Mau y Ricky.

Por su parte, Lali definió a la interpretación de la dupla como "buen gusto" y destacó que "ninguno quiso mostrar demás el potencial de la voz, siendo que están compitiendo". "Cantaron juntos e hicieron una sola voz. Eso es muy potente y no pasa siempre", destacó la cantante quien destacó entre los dos al sanjuanino: "me pasa algo con la voz y sonrisa de Nicolás que es muy especial. Iba todo el tiempo a mirarte Nico, disfrutaba todo el tiempo de la dulzura".

Por su parte, Ricardo Montaner destacó que con la actuación de esta dupla, Soledad llevó a lo alto al folclore: "una vez más dignificas el folclore y lo que has hecho hoy es un despliegue de lo exquisito. Sería injusto poner puntos a esta presentación por individual porque los 2 hicieron que esta presentación luciera. El unísono que hicieron fue espectacular".

Tras todos los elogios, la Sole destacó que para ella "fue muy parejo". Tras indicar que "Octavio es un personaje más tímido y para adentro", a Nicolás lo puso en la contracara: "en el caso de Nico coincido que es más carismático y lo encontré más relajado. Tengo muchas dudas de mi decisión. Son los 2 sumamente importante para mi equipo en principio porque defienden lo nuestro y tiene un gran aporte para dar desde San Juan o Santiago del Estero peor los 2 son importantes".

La alegría desbordó a Nicolás quien después de haber escuchado que él pasaba de ronda, contó que "en ningún momento hubo un sentimiento de competencia con Octavio" y subrayó que es "él es un excelente músico, me sentía acompañado".