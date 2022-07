Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 29 de julio de 2022 00:00

Momentos dramáticos comenzarán a vivirse en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La historia de Miran y Reyyan transitarán situaciones en las que el dolor estará presente sobrevolando de la mano de la muerte.

En el capítulo de este jueves, Dilsah y Azra sorprendieron a Reyyan preparando la habitación para la llegada del bebé. "Me hubiera gustado armarla con Miran", confesó ella quien luego se resignó a no decir más nada y aceptar lo que había pasado. Sin embargo le pidió a su esposo que la dejara sola con su suegra para hablar.

En el capítulo de este viernes, Reyyan hablará con Azra para contarle el dolor que tiene por transitar el embarazo con el riesgo de vida. "Miran y yo pasamos por muchas cosas pero él no se doblegó a ninguna. Él siempre estuvo a mi lado. Con esto no se si él podrá. No quiero imaginar cuando yo no esté", confesará.

Ante estas palabras, la hermana de Miran le dará un consejo: "no le hagas esto a él ni a ti misma. Su amor es tan enorme que no hay nada que no puedan superar juntos. Creo en el amor por tí, en serio. Me gustaría tanto vivir un amor tan grande, enamorarme de un hombre como Miran y que él me correspondiera".

Por otro lado, Hazat y Cihan mantendrán una profunda charla con la mirada puesta en la empresa que comparten las 2 familias: Aslanbey y Sadoglu. En este escenario, el padre de Miran le confesará a su hermano: "me voy a retirar, no quiero pelear más. El motivo es Azize. No quiero estar donde ella esté presente".

Al escuchar esto Cihan se verá sorprendido y tratará de hacerlo reflexionar. "¿Hablas en serio? estamos haciendo negocios. ¿Seremos débiles contra los Aslanbey?", señalará a su hermano y luego agregará: "el presidente es Aslanbey y Azat se fue. ¿como va a funcionar esto?".

Pero Hazar tendrá las ideas claras de cómo continuar: "pasaré mi parte de las acciones de la empresa a Miran". Sin embargo, ese dato lo escuchará el joven que justo estará entrando al lugar.