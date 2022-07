Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 29 de julio de 2022 00:00

Momentos de máxima tensión se vivirán en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova". La novela transitará una situación que elevará los ánimos entre todos con una verdad revelada.

En el capítulo de este jueves, la gente empezará a hablar de Bëtul y Fikret, luego que la foto de ambos saliera publicada en la portada del diario mostrando que estaban alojados en un hotel. "¿Se casarán?", fue la primera pregunta que le plantearán a Lütfiye sin que ella sepa de qué le hablan.

"Siguen yendo a hoteles de mala muerte. Es raro, señora Lütfiye, Cukurova no puede soportar otro incidente en un hotel como éste", lanzará Füsun.

Tras esto, la mujer hablará con su sobrino para aconsejarlo y aclararle el panorama de su futuro con aquella mujer. "Bëtul está devastada, no deja de llorar con esta situación. ¿De verdad quieres destruir su honor?, ¿en serio te importa tan poco para ignorar todo lo que sufre'", le preguntará.

Luego agregará: "No lo hagas Fikret, eres mejor que eso, eres un Fekeli y llevas ese apellido y te comportarás como tal. Te casarás con esa chico y no quiero escuchar peros mi niño rubio. Ya dije lo que tenía que decir".

Por su parte, Bëtul irá al hotel donde se hospeda Hakan y allí se reunirá con los supuestos gitanos. En ese momento se conocerá que quienes se llevaron de la mansión a Adnan Yaman serán personas pagadas precisamente por ella.

Por otro lado, la gente de Abdülkadir le advertirá que Hakan se le está yendo de las manos y no puede controlarlo. "No te llames para que me traigas problemas. Cállate o te mandaré de regreso a Esmir", lanzará.

Pero la advertencia sonará más fuerte cuando una llamada anónima le llegue a los oídos de Lütfiye. "Ali Rahmet no murió de un infarto. Murió asesinado", le dirán y luego agregarán: "le inyectaron una droga y lo dejaron en el automóvil. Fue Abdülkadir".

Mientras tanto, Züleyha irá nuevamente a cenar con Hakan (quien cree que se llama Mehmet). En ese momento él avanzará con sus elogios y la conquista hasta que un llamado telefónico de la mansión obligará a interrumpir la velada.