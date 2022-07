Fugitiva: nace un nuevo amor entre 2 personajes

miércoles, 27 de julio de 2022 00:00

Un nuevo amor empezará a nacer en "Sen Anlat Karadeniz", la ficción turca de las noches de Telefe que en Argentina se la conoce como "Fugitiva". La novela transita momentos de máxima tensión con el odio de Genco atravesando las historias pero con la fortaleza de Hazan, Melek y los Kaleli marcando un rumbo.

Esta semana, Genco se sometió a la justicia tras matar a Zeynep pero salió airoso después de que Tarik mintiera con respecto a la paternidad del hijo de la chica asesinada. Además el testimonio de Hazan quedó descalificado por considerar que ella tuvo antecedentes psiquiátricos.

Tras esto, esta última joven fue secuestrada por Tarik quien confesó que siempre la amó y quiso morir con ella en una cabaña. Pero Tahir y Ferhat la salvaron provocando que el hijo de Genco lograra escapar.

En este escenario, y tras toda esta convulsión, el afecto entre 2 personajes se encaminará poco a poco. Se trata de Ferhat y Hazan quienes comparten una amistad entre medio de todo el infierno que les toca pasar con sus padres. La mamá de Hazan, Nilüfer, está casada con el padrastro de Ferhat, Genco, y el dolor y la resistencia los une.

En el capítulo que se vio este lunes, él la salvó del final suicida de Tarik quien quiso matarla y matarse con ella. Su reacción valiente, hizo que ella lo mirara con otros ojos y a medida que va teniendo con él un acercamiento, el afecto se encamina.

Él aún se resiste a escuchar su corazón ante la resiente muerte de su amada, Zeynep, pero lo que sienten ambos se fortalecerá de una manera muy especial. ¿Lograrán decirle sí al amor mutuo?, ¿ganará el odio de Genco?

Avance del capítulo de este miércoles

En el capítulo de este miércoles, Tahir hablará con Mustafa para convencerlo de que le pida perdón a Asiye. "Cometiste un error, le pediste el divorcio", le recordará a su hermano quien confesará que ahora, viendo todo lo que eso provocó, se "daría con una roca en la boca... querría que se me dislocara la mandíbula".

Lejos de esta charla entre hermanos, Genco hablará con Ferhat y mostrará un perfil de "padre" que no lo convencerá al joven. El hombre justificará por qué encubre a Tarik diciendo que él está fuera de la ciudad y que incluso no secuestró a Hazan. "Lo hice para salvar a mi hijo, que estuvo enamorado de Hazan desde un principio", señalará.

Luego apelará a las emociones haciendo que Ferhat recuerde a su verdadero padre y el rol que no cumplió en su vida: "tu padre no fue un verdadero modelo a seguir. Llegado el momento el padre cubre los errores de su hijo aunque no apoye lo que haya hecho. Eso es lo que hay que hacer... incluso yo no llamé a la policía para denunciar al hombre que me secuestró y me colgó cabeza abajo".

Por otro lado, Nefes hablará con Asiye para convencerla de que vuelva a la casa de los Kaleli. "Estoy enojada conmigo misma, estoy decepcionada. Me iré ya tomé la decisión", lanzará la esposa de Mustafa a lo que Nefes le aclarará: él no lo dijo en serio, al menos no desde el corazón y además te ama y eso lo sabe todo el mundo".