Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 27 de julio de 2022 00:00

Un nuevo giro se encamina en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como Züleyha. La novela transita un nuevo rumbo con la protagonista frente a un gran dilema: escuchar a su corazón.

En el capítulo de este miércoles, Hakan (que todos creen que se llama Mehmet) le declarará su amor a Züleyha tras compartir ambos una cena intensa con baile lento incluido. "Mejor te lo voy a decir, porque no hay otra manera. Estoy enamorado de tí Züleyha, te amo", lanzará el hombre dejando helada a la joven madre.

Sus palabras la impactarán y generarán en ella una conjunción de emociones y sentimientos. Es que viene de conocer que su esposo Demir está muerto y aún late en su corazón Yilmaz, quien fue su gran amor en el pasado.

Tras compartir la cena, él la llevará en su auto a la mansión Yaman y al despedirse le recordará sus sentimientos: "Así fue como perdí la fe en el amor, cuando Zeynep me lastimó. Hasta que llegaste a mi vida y conquistaste de hecho mi corazón".

En la mansión hablará con Lütfiye quien se convertirá en su confidente y la aconsejará qué camino seguir. "Solo amé a Yilmaz en mi vida, para mi él es el amor", confesará Züleyha a lo que la mujer le explicará: "Yilmaz se ha ido, murió y no tienes que vivir en el pasado. No tienes que cargar con eso de por vida".

"Tengo miedo del amor", le expresará ella pero Lütfiye dirá las palabras precisas en el momento adecuado: "tienes razón, perdiste a tu amor y Demir te defraudó. Tienes razón en tener miedo, pero eres joven, te mereces amar a alguien y ser amada".

Luego el camino de los sentimientos quedará a cuenta de cada uno de los protagonistas: Züleyha y Hakan quienes en la intimidad de sus respectivas habitaciones meditarán las palabras del otro y buscarán escuchar sus corazones.

Por otro lado, Fikret y Bëtul esperan que Hakan se haga presente en la habitación del hotel que alquila. Con esto buscan desenmascararlo y finalmente conocer quién es realmente. Pero él se demorará y los problemas aparecerán. Mientras tanto, ella buscará seducirlo sentada al pie de la cama.

"Has estado esperando acá durante horas, te llevaré a casa", propondrá él a lo que ella aclarará: "quiero confrontar a ese hombre, Tengo que decirle cosas también... yo de acá no me iré". Sin embargo él buscará convencerla: "cuando él llegue vamos a pelear y no quiero que salgas herida".

"No temas, mientras estés a mi lado, estaré bien", finalizará.