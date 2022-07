Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 27 de julio de 2022 00:00

Amor, dolor y venganza se entretejen en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. Miran y Reyyan lograron tener la tan ansiada boda en un clima familiar y sincero pero el final fue el menos pensado tras la huída de Gönul y Azat.

En el capítulo de este martes, Dilsah avanzó con su plan de dar celos a Reyyan y le pidió un favor a Miran y Azra. Por otro lado, Cihan se reunió con Füsun para plantearle un freno a su accionar vengativo. "No se cual es su intención. Si quiere a Hazra a cambio de mi hijo, comete un grave error... ¿por qué envió a sus hombres detrás de mi hijo?", le preguntó.

Por su parte Füsun le aclaró: "los envié por Gönul, no pretendo prohibirle nada. Le diré que no abandone su ciudad, que sea una esposa digna de los Aslanbey. Y si no regresa también estaré de acuerdo. No me interesa armar una pelea solo por esto. No me parece algo muy prudente. No tengo otros hijos que perder, tu hijo es tu problema".

En el capítulo de este miércoles, Hazar se enfrentará a su familia resistiendo la idea de que Azize se sume a sus vidas. Ante esto Dilsah intervendrá: "Si están discutiendo por Azize, no lo hagan. No puedo soportarlo más".

"Dilsah es la única que me entiende, como no piensa como ustedes sobre Azize entonces actuamos mal. Me hacen parecer como desconsiderados, sabes que todo esto también afecta a tu madre", agregará Hazar a lo Dilsah pedirá, con una intención que ocultará: "si Azize es la razón por la que todos están discutiendo tanto, por favor dejen de hacerlo... No quiero arruinar su paz, yo puedo irme".

Lejos de todo esto, Azra hablará con el médico especialista a quien le envió los estudios ginecológicos del embarazo de Reyyan y lo que diga él será determinante. "Tus dudas sobre los factores desencadenantes son ciertas. Su enfermedad y embarazo de riesgo se remonta al momento que fue envenenada y al aborto que ya sufrió. Esta situación es muy grave", señalará el médico.

Luego Miran hablará con Azra. "Quería hablar a solas contigo, no quiero que Reyyan se entere de esto y abrumarla. Los últimos incidentes la afectaron mucho. Creo que ya lo intuyes, Füsun Aslanbey y Cihan Sadoglu...", comenzará el hombre mientras su madre la ve desde lejos: "aunque no quieras Reyyan, esto se va a dar".